PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUROPEI DI CICLISMO: « SALA OPERATIVA A PIENO REGIME, CONSENTITI ALCUNI VARCHI PER I MEZZI DI SOCCORSO »

Europei di Ciclismo: sala operativa a pieno regime. Situazione attentamente monitorata, consentiti alcuni varchi per i mezzi di soccorso.

Sala Operativa della Protezione civile al lavoro fin dalle 8 di stamattina per monitorare la situazione di eventuali emergenze durante la terza giornata degli Europei di ciclismo di Trento. Grazie al coordinamento fra tutti i componenti della Sala Safety, stamattina si è fatto rapidamente fronte alle emergenze e alle necessità emerse, in particolare per favorire l’accesso alle strutture sanitarie, fra cui lo stesso ospedale Santa Chiara, e ai servizi situati all’interno del percorso. In particolare i mezzi di soccorso sono stati prontamente indirizzati ai varchi già predisposti dalla polizia municipale. La macchina organizzativa si è mostrata efficace, così come il lavoro di squadra e le comunicazioni fra le strutture coinvolte: Protezione Civile, Centrale Unica di Emergenza, Vigili del fuoco volontari e permanenti, Trentino emergenza, Croce Rossa, Servizio gestione strade, Polizia locale.

Nel pomeriggio si replica con la chiusura fino alle 18.45 delle seguenti strade: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.