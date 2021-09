PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DANNI DA VAIA: « FISSATO DALLA GIUNTA PAT IL TERMINE FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 »

Danni da Vaia, domande di contributo entro il 15 ottobre 2021. La decisione per gli interventi di recupero e ricostruzione che includono i rimboschimenti.

La Giunta provinciale ha fissato al 15 ottobre 2021 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi connessi alle conseguenze prodotte dalla tempesta Vaia, che ha colpito il Trentino alla fine dell’ottobre 2018. Il passaggio attuato con delibera proposta dal presidente della Provincia autonoma di Trento riguarda un’ampia serie di azioni che rientrano tra le molteplici iniziative attivate per la tutela del territorio a seguito dell’emergenza. In questo ambito, nel giugno scorso sono stati inclusi gli interventi di rimboschimento.

Nel dettaglio, con la delibera di giugno era stato apportato l’ultimo aggiornamento ai criteri per la concessione dei contributi relativi alla “Ricostruzione o di riparazione delle opere danneggiate o distrutte a seguito della calamità, anche per la realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilità e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria delle aree territoriali colpite dall’evento calamitoso”. In tale settore la possibilità di contributo è stata estesa agli interventi di “rimboschimenti quali interventi complementari alla gestione dell’emergenza” nell’ambito del Piano d’Azione sul tema approvato con apposita ordinanza del presidente della Provincia.

Al fine di adeguare gli interventi oggetto di contributo alle scadenze fissate dai decreti di finanziamento statale (in base al decreto del presidente del consiglio dei ministri-DPCM dell’ottobre 2020) e alla relativa programmazione triennale 2019- 2021, la Giunta provinciale ha provveduto a fissare il termine finale per la presentazione delle domande al 15 ottobre 2021.