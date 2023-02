ITALIA 1 – “ LE IENE “ * TRA GLI OSPITI IN STUDIO: « MICHELLE HUNZIKER – PAOLA E CHIARA – ANDREA DELOGU (21/2) »

19.17 - lunedì 20 febbraio 2023

Domani, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dalla presenza dei talenti comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Tra gli ospiti in studio: Michelle Hunziker, protagonista della seconda edizione del one woman show Michelle Impossible & Friends, in onda da mercoledì 22 febbraio su Canale 5; il duo musicale composto dalle sorelle Paola e Chiara e infine, la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu.

Ideatore del programma è Davide Parenti, in regia Antonio Monti. La trasmissione può essere seguita in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

