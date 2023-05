MORANDUZZO (LEGA) *: DANNEGGIAMENTI FONTANA NETTUNO TRENTO: “ ATTI DA CONDANNARE, OLTRAGGIO A CULTURA E ARTE “

13.13 - lunedì 1 maggio 2023

Come sezione Lega di Trento rimaniamo scossi e condanniamo l’atto vandalico avvenuto nella notte presso la fontana del Nettuno. L’azione, che pare rivendicata dai Centopercentoanimalisti, potrebbe essere collegata alla manifestazione a Avio e al ritrovamento di M62.

Non possiamo in alcun modo giustificare tale violenza e malvagità. Il patrimonio culturale e artistico della nostra città non deve mai essere oggetto di attacchi simili, che non portano altro che degrado e distruzione.

La fontana del Nettuno rappresenta un luogo di grande importanza storica e culturale, un simbolo della città di Trento che incarna la bellezza e la magnificenza della storia artistica cittadina. Questo gesto vandalico, oltre a danneggiare gravemente la struttura stessa, rappresenta un oltraggio alla cultura e all’arte.

La sezione Lega di Trento condanna fermamente questi atti di vandalismo ed esprime la sua vicinanza alle autorità competenti e chiede che vengano adottate tutte le misure necessarie per individuare i colpevoli e farli pagare per i loro atti vandalici. Ribadiamo il nostro impegno nella tutela del patrimonio artistico e culturale della nostra città e nella promozione di una cultura di rispetto e di pace.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della sezione Lega di Trento, Devid Moranduzzo