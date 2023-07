SAIT * LAVORO: “ COMMENTO ALLA SENTENZA 459/2022 DEL TRIBUNALE DI TRENTO, PER ACCERTAMENTO CONDOTTA ANTISINDACALE “

19.57 - lunedì 3 luglio 2023

Con riferimento a quanto previsto dal decreto del 30.6.2023 del Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, relativa all’accertamento della condotta antisindacale, SAIT (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) informa di essersi attivata per ottemperare alle prescrizioni che, comunque, erano già state preventivate, a seguito della precedente ordinanza del giudice Flaim (80/2023).

Il Consorzio, pur non condividendo la decisione, ha provveduto a porre in essere le necessarie procedure per inserire lavoratori coinvolti.

SAIT ricorda che il decreto 459/2022 riguarda potenzialmente 31 dipendenti, in quanto 14 dei 17 lavoratori oggetto dell’ordinanza 80/2023 hanno optato per essere indennizzati e quindi non rientreranno in azienda per loro volontà.

Oltre a quanto già espresso nella nota del 6 giugno 2023, SAIT ricorda che ha cercato con continuità – ed infruttuosamente – l’interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali, nei numerosi incontri che hanno avuto luogo dal novembre 2021 al giugno 2022, e nei successivi sette incontri, di cui tre davanti al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, successivi all’attivazione della procedura di licenziamento. Infine, rispetto al termine dei 15 giorni per l’accettazione della proposta di trasferimento a Movitrento, SAIT ricorda che gli stessi sono stati prorogati fino ad oltre la conclusione della procedura (settembre 2022).