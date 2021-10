CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * AIA GOZZI SULLA BOCCIATURA AL SENATO DEL DDL ZAN: « SONO GIORNI MOLTO TRISTI, UN ALTRO SCHIAFFO MORALE »

Gaia Gozzi, ospite sabato 30 ottobre a Verissimo, commenta visibilmente emozionata la bocciatura da parte del Senato del DDL Zan: “Sono dei giorni molto tristi. Questa è una legge volta a proteggere gli invisibili, chi non viene ascoltato, considerato e addirittura maltrattato. Tutti coloro che sono bullizzati e non compresi semplicemente per quello che sono, con questo gesto ricevono un altro schiaffo morale di non considerazione e di poca empatia. Il DDL Zan vuole proteggere dei diritti umani che dovrebbero essere nostri di default”.