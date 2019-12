ITAS TRENTO * PRESENTAZIONE PROGETTO “KIDS GO GREEN“: « L’OBIETTIVO PER I PROSSIMI TRE ANNI SARà QUELLO DI COINVOLGERE TRA IL 50% E IL 70% DELLE 200 SCUOLE PRIMARIE PROVINCIALI »

La conferenza di presentazione del progetto KIDS GO GREEN si terrà giovedì 5 dicembre 2019, alle ore 11:00 presso la Sala Edo Benedetti della sede ITAS, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 a Trento.

Sarà l’occasione per conoscere “KIDS GO GREEN”, un progetto didattico innovativo, ideato dalla Fondazione Bruno Kessler, che coinvolge la comunità scolastica trentina per riscoprire la mobilità casa – scuola in modo sostenibile. L’iniziativa nell’ultimo anno scolastico nella città di Trento ha raggiunto 20.000 km percorsi dai 1.000 bambini che hanno partecipato al progetto e l’obiettivo per i prossimi tre anni sarà quello di coinvolgere tra il 50% e il 70% delle oltre 200 scuole primarie provinciali.

Saranno presenti il Presidente ITAS, Fabrizio Lorenz, il Vicepresidente di ITAS, Giuseppe Consoli, il Presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi, e il Direttore Centro ICT Fondazione Bruno Kessler, Paolo Traverso.