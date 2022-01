CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * PUNTATA DEL 29 GENNAIO 2022, « MELISSA SATTA, L’AMORE PER MATTIA RIVETTI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

11:32 - 30/01/2022

Melissa Satta, ospite a Verissimo, parla del suo nuovo compagno Mattia Rivetti. “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso”, afferma la showgirl.

E aggiunge: “Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”. Melissa Satta progetta un futuro insieme a Mattia e vorrebbe ricreare presto una famiglia: “Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia”.

Al momento però esclude le nozze: “Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.

