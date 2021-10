PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 17 OTTOBRE, ZERO DECESSI / 16 NUOVI CONTAGI / OLTRE 6.600 TAMPONI »

Coronavirus: aggiornamenti di domenica 17 ottobre 2021.Zero decessi. 16 nuovi contagi. Oltre 6.600 tamponi.

Restano 2 i ricoverati in rianimazione negli ospedali trentini dove ieri non ci sono stati nuovi ingressi ed 1 paziente è stato dimesso. In totale ci sono al momento 18 ricoverati. Sempre alto il numero dei tamponi, anche se in flessione rispetto a ieri: in ogni caso, oggi il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra 6.421 tamponi antigenici (7 dei quali positivi) e 241 molecolari (9 casi positivi e 24 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Oggi si contano altri 27 guariti che portano il totale a 47.133. Restano 4 le classi in quarantena. Tra i nuovi contagiati di oggi, ci sono anche 2 ultra ottantenni

I vaccini hanno raggiunto questa mattina quota 770.846, comprese 353.827 seconde dosi e 6.730 terze dosi.