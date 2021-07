COMUNE DI TRENTO * SERVIZIO CIVILE: « AL VIA QUATTRO PROGETTI DELLA DURATA DI DODICI MESI, DATA DI INIZIO IL PRIMO SETTEMBRE »

Quattro progetti di Servizio civile in partenza il 1° settembre. Fino alle ore 12 di venerdì 23 luglio sono aperte le iscrizioni ai progetti di servizio civile universale provinciale rivolti a giovani dai 18 ai 28 anni. Per aderire è necessario accedere www.serviziocivile.provincia.tn.it, iscriversi al servizio civile provinciale e aderire presentando al Comune la domanda, copia della carta di identità e il curriculum vitae.

Il Comune di Trento propone quattro progetti della durata di dodici mesi, la data di inizio è il 1° settembre prossimo. Ecco i progetti in sintesi:

1) Conservare il futuro (2 posti): sperimentazione di tutte le fasi delle operazioni che conducono alla pubblicazione sul web della particolare categoria di beni culturali rappresentata dai fondi e libri antichi: la scelta, la schedatura, la digitalizzazione e postproduzione delle immagini, fino al caricamento dei file sul sito web della Biblioteca Digitale Trentina. Biblioteca comunale di Trento – Via Roma, 55 – [email protected] – https://bibcom.trento.it/

2) Dal Tabièl al Tablet (2 posti): percorsi di avvicinamento alle nuove tecnologie e accesso ai servizi per cittadini svantaggiati. Referente Banal Antonia – Servizio Welfare e coesione sociale. 0461/889883 – 331/1701020 – [email protected]

3) Fare e comunicare sociale (1 posto): realizzazione di eventi promozionali sui temi legati alla Convenzione dei diritti dell’Infanzia, supporto agli operatori, aggiornamento e cura di siti web e pagine facebook. Referente Elsa Ianes – Servizio Welfare e coesione sociale, tel. 0461/889960 – 328/1508038 – [email protected]

4) #ComunicarelaTrentodelfuturo 4.0: attività di ufficio stampa (rassegna stampa mattutina, redazione per comunicati stampa e conferenze stampa, stesura articoli per la testata Trento informa, social network ecc.) e promozione di Trento Lab: nuovo spazio di presentazione dei materiali relativi ai grandi progetti in cantiere nel prossimo futuro in città a cominciare dalla Circonvallazione ferroviaria. Referente Massimiliano Scapin – Servizio Gabinetto e PR – Tel. 0461/884214 – [email protected]