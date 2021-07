PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONTINUA #UECHEFORTE: « AL FORTE DI CADINE LETTURE E PICNIC, DOMENICA 25 LUGLIO IL SECONDO EVENTO ALLA SCOPERTA DELL’EUROPA »

Continua #UEcheForte: domenica 25 luglio il secondo evento alla scoperta dell’Europa. Al Forte di Cadine giochi, letture e picnic per conoscere assieme l’Unione europea.

Dopo il grande successo riscosso dalla prima giornata, il 27 giugno, torna domenica 25 luglio #UEcheForte”, la manifestazione al Forte di Cadine per divertirsi e conoscere assieme l’Unione europea. I tre appuntamenti (il terzo è l’8 agosto) sono dedicati al gioco e alla scoperta, in un contesto storico europeo unico nel suo genere. Ad organizzarli Europe Direct Trentino, del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia autonoma di Trento, e Fondazione Museo storico Trentino.

Gli eventi #UEcheForte, rivolti a grandi e piccini, propongono varie attività ludiche-informative sull’Unione europea tra cui un gioco alla scoperta del Forte, l’angolo europeo, yoga sul prato e letture per bambini per scoprire insieme l’Europa. Gli organizzatori aspettano le famiglie con le coperte picnic pronte sul prato del forte.

Gli appuntamenti sono anche un’occasione per discutere con le famiglie su come si possa contribuire, con proposte ed osservazioni, a migliorare il progetto europeo. Nell’anno della rinascita dopo il Covid, infatti, l’Ue ha lanciato la Conferenza sul futuro dell’Unione europea, con una piattaforma che attraverso dieci argomenti-chiave offre l’opportunità di esprimersi, di raccontare l’Europa in cui si vorrebbe vivere e di contribuire a plasmare il nostro futuro.

Partecipare all’evento è semplicissimo, basta registrarsi inviando un’email all’indirizzo [email protected] con indicato un nominativo, il numero delle persone partecipanti e un recapito telefonico. È sufficiente portare il pranzo al sacco, la coperta viene regalata dagli organizzatori: questo il messaggio rivolto ai partecipanti.

Le info sul Forte di Cadine e la Conferenza sul futuro dell’Ue

Per scoprire il Forte di Cadine si può consultare la pagina:

Per conoscere la Conferenza sul futuro dell’UE: futureu.europa.eu