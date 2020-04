ALEX MARINI – INTERROGAZIONE *STREAMING CONSIGLIO PAT: «  IN CONSIDERAZIONE DELL’INERZIA CORECOM EVIDENZIATA DA AGCOM, L’UFFICIO DI PRESIDENZA RITIENE OPPORTUNO ADOTTARE INIZIATIVE? »

il 6 giugno 2019 l’interrogante inviava al Corecom e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una nota per segnalare la presunta violazione delle norme sulla par condicio da parte della Giunta provinciale e della Presidenza del Consiglio consiglio sottolineando la contestuale anomalia della prolungata sospensione delle dirette streaming delle sedute del Consiglio provinciale;

in assenza di provvedimenti sanzionatori o di archiviazione riguardo alla segnalazione, venivano indirizzate ad AGCOM n. 2 note contenenti richieste di informazione riguardo alla conclusione dell’iter. Ciò avveniva il 27 luglio e il 6 settembre. AGCOM provvedeva quindi a inoltrare a CORECOM, e di riflesso alla giunta provinciale, n.2 solleciti per esigere la trasmissione degli esiti istruttori. Al 3 ottobre le istituzioni provinciali non fornivano alcun riscontro alle predette sollecitazioni di AGCOM;

l’8 ottobre 2019 si discuteva in aula l’interrogazione a risposta immediata 861/XVI “Segnalazioni al CORECOM e all’AGCOM in ordine alla legittimità delle comunicazioni istituzionali in periodo elettorale”, con la quale si interrogava la Giunta per avere spiegazioni circa la presunta violazione del divieto di svolgere attività di comunicazione nel periodo elettorale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni;

nella replica dell’interrogante alla risposta fornita dalla Giunta si auspicava un chiarimento definitivo sulla controversa scelta della Presidenza del Consiglio di sospendere trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio provinciale le quali venivano oscurate durante ogni parentesi elettorale o referendaria. Nei giorni successivi alla discussione del question time l’interrogante informava l’AGCOM degli esiti della discussione;

il 10 ottobre 2019 veniva presentata l’interrogazione 885/XVI “Tempi di risposta da parte del Corecom in ordine ad una segnalazione” con cui si illustrava la già esposta situazione e si chiedeva alla

Presidenza del Consiglio provinciale: 1. se intendesse verificare, nel rispetto delle prerogative di indipendenza e autonomia riconosciute dalla legge ai CORECOM, le motivazioni dei ritardi nel dare riscontro alle sollecitazioni di AGCOM per concludere lo svolgimento degli accertamenti istruttori relativi alla segnalazione circa la presunta violazione dell’art. 9, L. 28/2000 (legge sulla par condicio); 2. se non ritenesse opportuno adottare iniziative per assicurare il necessario supporto alle attività del CORECOM affinché possa espletare le funzioni assegnate allo stesso dalle leggi statali in materia di radiotelevisione e telecomunicazioni e, nel caso di specie, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

in assenza di riscontro da parte delle autorità e delle istituzioni provinciali, il 6 novembre 2019 AGCOM inviava l’ennesima nota al Corecom di Trento per sottolineare come ai Corecom può attribuirsi il compito di svolgere uno specifico segmento del procedimento sanzionatorio, rimanendo l’Autorità l’unica responsabile (ed esclusiva titolare) della funzione sanzionatoria. Ricordava inoltre come in ragione di ciò, fosse evidente che in caso di inerzia del Corecom l’Autorità avesse – non solo il potere, ma – il dovere di attivarsi per garantire il regolare svolgimento dell’intero procedimento sanzionatorio, e dunque anche della connessa attività istruttoria, al fine di potere poi correttamente adottare il provvedimento finale di sua competenza. Infine AGCOM lamentava la prolungata inerzia del competente Corecom locale nonostante le richieste di esito istruttorio dell’Autorità. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non avendo avuto fino a quel momento alcun riscontro da parte del Comitato in ordine allo svolgimento di accertamenti istruttori anche su specifica richiesta, comunicava che avrebbe provveduto direttamente, al fine di poter esercitare il suo potere decisionale ed adottare i provvedimenti di propria competenza;