MEDIASET – CANALE 5 * ” VERISSIMO “: « IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA SILVIA TOFFANIN INTERVISTA SHAKIRA »

Domenica 24 marzo, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento imperdibile con “Verissimo”. In esclusiva per la televisione italiana, Silvia Toffanin intervista Shakira, uscita il 22 marzo, dopo sette anni, con il nuovo attesissimo album dal titolo Las Mujeres Ya No Lloran.

Nel disco, che segna il suo grande ritorno sulle scene musicali, la pluripremiata artista colombiana parla della sua rinascita e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi. Intensa intervista anche per Melissa Satta, che parlerà della forte pressione mediatica e della violenza psicologica alla quale è stata sottoposta negli ultimi mesi. E ancora, in studio l’affascinante Ibrahim Çelikkol, l’attore che interpreta Hakan nella serie “Terra Amara”.

Infine, ampio spazio al “Grande Fratello” con il percorso, le emozioni e le storie d’amore nate nella casa, dei concorrenti eliminati a un passo dalla finale: Anita Olivieri, Alessio Falsone, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi.