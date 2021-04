UIL FPL ENTI LOCALI – TRENTINO * INCONTRO ASSESSORE BISESTI: TOMASI E TABARELLI, « ANCORA ASSENTI LE RISPOSTE SUL SISTEMA SCOLASTICO DELL’INFANZIA »

L’incontro tra l’Assessore Bisesti, il Dipartimento istruzione e cultura e le Organizzazioni sindacali non ha tranquillizzato il personale preoccupato sia per le notizie della modifica del calendario scolastico con la previsione di aprire a luglio, sia per quanto riguarda il prossimo anno scolastico che, per l’amministrazione provinciale, non sarà all’insegna della prudenza post contagio, ma prevedrà la diminuzione di un solo bambino per sezione (24 bimbi anziché 25).

Unica notizia “positiva” la previsione di espletare l’agognato concorso riservato per le insegnati in via telematica e nel periodo fine giugno inizio luglio.

Ancora assenti le risposte organizzative sul sistema scolastico dell’Infanzia, nessuna idea di come organizzare il prossimo anno scolastico e nessuna considerazione su come concluderlo: l’Amministrazione provinciale si è limitata a snocciolare i dati, secondo loro entusiastici, delle richieste dei genitori dei bambini iscritti alle scuole per quanto riguarda l’apertura estiva e con una grande volontà di questa Giunta provinciale a seguire questa strada.

A nulla sono servite evidentemente le note e le lettere che le Organizzazioni sindacali, insieme alle loro delegate del settore, e tante insegnanti hanno inviato al Presidente Fugatti e all’Assessore Bisesti dichiarando quanto fosse sbagliata questa apertura; a nulla sono valsi gli appelli a collaborare con tutti gli attori del sistema per trovare soluzioni alla legittima richiesta di servizi conciliativi delle famiglie.

La UIL FPL insieme ai propri iscritti e alle proprie delegate, ritiene sbagliata questa scelta: necessario valorizzare la Scuola dell’Infanzia e il suo valore pedagogico, demandando ad altri professionisti i servizi conciliativi estivi e garantendo loro la possibilità di lavorare nei loro settori specialistici.

A breve seguiranno assemblee con il personale delle Scuole Infanzia e tutte le azioni che il personale riterrà per difenderne il valore.

*

La Segretaria Prov.le UIL FPL Enti Locali

Marcella Tomasi

Per la UIL FPL Enti Locali Settore Scuole Infanzia

Daniela Tabarelli