BISESTI (LEGA) * EQUITÀ SOCIALE: « AL VIA BONUS DI 200 EURO, PER LE PENSIONATE CASALINGHE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE »

16.29 - mercoledì 19 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bisesti: Bonus di 200 euro alle casalinghe pensionate trentine. Soddisfazione da parte del capogruppo regionale della Lega Bisesti che ha firmato con il collega Renzler della Svp l’emendamento che mira a garantire un bonus di 200 euro alle pensionate casalinghe della Regione Trentino Alto Adige.

Un’erogazione di 200 euro per supplire alle mancanze di copertura statali non previste nel “decreto aiuti” del governo Draghi dove la categoria delle casalinghe pensionate è esclusa.

Il capogruppo Bisesti conferma che si tratta di “equità sociale, un aiuto aggiuntivo da parte della Regione” e di un “segno di attenzione importante a chi è stato dimenticato”. Si tratta di una spesa di 771.200,00 euro per la regione t.a.a. di cui 465.600,00 euro per i beneficiari in provincia di Bolzano e 305.600,00 euro per i beneficiari in provincia di Trento.