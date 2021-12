COMUNE DI TRENTO * FIERA DI SANTA LUCIA: « MASCHERINA E GREEN PASS SARANNO OBBLIGATORI, APPUNTAMENTO SABATO 11 E DOMENICA E 12 DICEMBRE »

13:36 - 10/12/2021

Sabato e domenica la Fiera di Santa Lucia. Domani, sabato 11, e domenica 12 dicembre si terrà in centro a Trento la tradizionale Fiera di Santa Lucia con orario d’apertura dalle 7 alle 19.

Quest’anno sarà in forma ridotta, ovvero con meno bancarelle rispetto al solito per cercare di limitare gli assembramenti. Al fine di ampliare gli spazi di transito non si procederà con l’assegnazione dei posteggi di vendita non occupati dai titolari.

Come da ordinanza mascherina e green pass saranno obbligatori. All’interno dell’area di mercato è predisposto un servizio di controllo da parte della Polizia Locale (26 agenti nell’arco di entrambe le giornate) con il compito di prevenire assembramenti e mantenere le misure di distanziamento, oltre a verificare il rispetto delle altre disposizioni di sicurezza, anche con l’ausilio di personale volontario a disposizione dell’Amministrazione comunale.

La fiera occuperà le consuete vie del centro storico: vi sarà quindi l’istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, eccetto i mezzi degli operatori interessati alla fiera, dalle ore 00.00 del giorno 11.12.2021 e fino al termine della fiera previsto per domenica 12.12.2021 a Trento nelle seguenti vie e piazze: via del Suffragio – via S. Marco – Largo Carducci – via S. Pietro – via Galilei (tratto compreso tra via Roggia Grande e L.go Carducci) – via Oriola – via Mantova (Tratto da Largo Carducci a via della Roggia Grande) – via Oss Mazzurana – via Diaz – via Manci – via Roma (tratto da via Belenzani a via Pozzo) – via Pozzo (tratto da via Roma a via Torre Vanga) – via delle Orfane – via Cavour – via del Simonino – via Mazzini – via Garibaldi – Piazza Erbe – via Belenzani – Piazza Duomo – Piazza D’Arogno – via Verdi (tratto compreso tra Piazza Duomo e via Rosmini) – via Alfieri – via Maffei – via Prati – via S. M. Maddalena.