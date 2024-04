PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * GRANDI CARNIVORI: « USCITO DAL LETARGO L’ORSO M75, ULTIMA TRACCIA SEGNALATA NEL COMUNE DI BARBIANO »

14.08 - lunedì 8 aprile 2024

L’orso M75 si è svegliato dal letargo in Alto Adige. L’orso M75 ha trascorso l’inverno in Alto Adige per il secondo anno consecutivo: ecco una foto del 5 aprile. L’Ufficio Gestione fauna selvatica invita a segnalare gli avvistamenti.Per la prima volta è stato registrato il secondo svernamento consecutivo di un orso nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. L’orso M75 ha trascorso l’inverno 2023-24 in Alto Adige, più precisamente nelle Alpi Sarentine, ed è di nuovo in movimento da diverse settimane. L’ultima traccia di questo individuo è stata segnalata dal guardiacaccia competente il 5 aprile nel comune di Barbiano. L’Ufficio Gestione fauna selvatica ha recentemente pubblicato un rapporto sulla presenza dell’orso bruno in Alto Adige; in particolare, sono state ricostruite le vie migratorie dell’individuo M75 sulla base di esiti genetici. Il maschio di quattro anni M75 è poco appariscente dal punto di vista comportamentale e raramente è stato avvistato. La sua presenza è stata confermata principalmente dalle tracce, dagli escrementi e dagli attacchi ad apiari e bestiame.

Regole di comportamento in presenza di un orso

Se si incontra un orso a distanza ravvicinata, è consigliabile attirare l’attenzione su di sé parlando ad alta voce e allontanandosi. Se si incontra un cucciolo d’orso, è consigliabile allontanarsi con cautela. La madre si trova molto probabilmente nelle immediate vicinanze. Se un orso si avvicina o attacca un essere umano, quest’ultimo dovrebbe comportarsi come segue; come dimostrano le esperienze del Nord America e dell’Europa orientale:

· riporre un oggetto davanti a sé, ad esempio il cestino dei funghi o lo zaino

· se questo non sortisce l’effetto desiderato, gettarsi a terra, accovacciarsi e mettere le mani sopra la testa.

Informazioni sugli avvistamenti

L’Ufficio Gestione fauna selvatica fornisce informazioni continue sugli avvistamenti in corso sul sito web ufficiale (LINK). A livello locale, anche i sindaci dei Comuni interessati vengono tenuti informati sui rilevamenti di grandi carnivori attraverso un canale telematico dedicato.

Inoltre, l’ufficio invita a segnalare immediatamente tutti i possibili avvistamenti di orsi e lupi. La legge sulla caccia dell’Alto Adige prevede inoltre che i titolari di licenze di caccia e guardiacaccia debbano segnalare entro 24 ore all’ufficio provinciale competente per la caccia qualsiasi avvistamento o ritrovamento di segni di presenza di orsi e lupi. In questo modo la popolazione e i sindaci possono essere informati tempestivamente della presenza di grandi predatori.