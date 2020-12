PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO-ADIGE  * SCOMPARSA GIANNI FAUSTINI: PACCHER, « IL TRENTINO PERDE UNO DEI GIORNALISTI CHE HANNO RACCONTATO LA STORIA DI QUESTA TERRA »

Con la scomparsa di Gianni Faustini il Trentino perde uno dei giornalisti che hanno raccontato la storia di questa terra, dando lustro alla sua professione per la quale si è speso generosamente ricoprendo tra l’altro il ruolo di presidente dell’Ordine.

Penna obiettiva, paladino della corretta informazione, dotato di grande equilibrio, negli ultimi anni è stato attivo nella realizzazione di libri sempre legati alla sua terra.

Vivo cordoglio in tutto il Trentino per la scomparsa dello storico direttore de L’Adige e dell’Alto Adige. Instancabile, lo ricordiamo come conduttore di numerose trasmissioni televisive attraverso le quali voleva far emergere la radice storica del Trentino.

Come Presidente del Consiglio regionale desidero esprimere sentite condoglianze alla famiglia e in particolare al figlio Alberto che ha intrapreso lo stesso percorso rimanendo per stile e pacatezza, nel solco paterno.

*

Roberto Paccher

Presidente Consiglio Regionale Trentino Alto Adige – Südtirol