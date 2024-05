PACCHER (LEGA) * CASTELLER – MANICHINO ANIMALISTI: “PROVOCAZIONI E MINACCE COME QUESTA CREANO ALLARMISMI, VEICOLANO MESSAGGI ERRATI SULLA GESTIONE GRANDI CARNIVORI”

15.48 - giovedì 2 maggio 2024

Il manichino posizionato davanti al Casteller è stato rimosso. Come consigliere della Provincia, ma credo sia posizione condivisa unanimemente, non si può che condannare fermamente provocazioni e minacce che, come questa, servono solo a creare allarmismi e veicolare messaggi errati sulla gestione dei Grandi Carnivori che prevede da parte della Provincia un protocollo e un’attività correlata ben definita.

Ed è qui che la PAT, con l’impegno dell’assessore Failoni e dei servizi tecnici e ambientali della Provincia, è costantemente all’opera per prevenire i rischi, tutelare la sicurezza delle persone e salvaguardare la specie.

Roberto Paccher

Consigliere Provinciale Lega Trentino.