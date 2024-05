FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * SICUREZZA: “ ANCORA VIOLENZA IN CENTRO STORICO, IL VASO È COLMO”

21.35 - giovedì 16 maggio 2024

ANCORA VIOLENZA IN CENTRO STORICO:

IL VASO È COLMO!

Ancora violenza in centro storico a Trento, ancora stranieri protagonisti di una rissa con tanto di accoltellamento in via Pozzo verso le 15.00 di oggi, giovedì 16 maggio. Risulta evidente quanto la situazione stia peggiorando ogni giorno di più.

Avevamo chiesto l’assunzione di nuovi Agenti della Polizia Locale per intensificare il presidio del territorio e per svolgere un ruolo fondamentale di prevenzione e deterrenza di questi fenomeni criminosi, ma l’unica cosa con cui ci troviamo a fare i conti, non è un aumento della sicurezza e della soddisfazione dei cittadini, ma l’evidente e voluto dirottamento di importanti risorse assunte prevalentemente per assicurare la vivibilità della nostra città, verso un altro e ben più remunerativo tipo di presidio del territorio.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.