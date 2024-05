PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “UOMO-ORSO, GESTIRE GLI INCONTRI”: «LE LINEE GUIDA UTILI AD ABBASSARE IL RISCHIO DI UN’AGGRESSIONE» (PDF)

18.35 - giovedì 16 maggio 2024

“Uomo-orso: gestire gli incontri” il manuale del Parco. E’ online il manuale “Uomo-orso. Gestire gli incontri”, promosso dal Parco naturale Adamello Brenta. Il documento punta a dare suggerimenti a tutte le persone che a vario titolo si trovano a condividere gli spazi naturali con il plantigrado. Non vi sono infatti solo elementi essenziali ma, piuttosto, i suggerimenti di questa pubblicazione scendono in un dettaglio notevole, analizzando una vasta gamma di possibilità che, pur non avendo un carattere esaustivo, permettono al lettore una traccia approfondita di come comportarsi per ridurre le possibilità che un eventuale incontro si trasformi in un’aggressione.

Il testo prodotto dal Parco si propone di dare suggerimenti utili per comprendere come comportarsi e quali siano le azioni più utili da mettere in pratica nelle diverse situazioni, nella consapevolezza che non si possono dare regole di comportamento “assolute” e capaci di garantire in maniera assoluta la nostra incolumità, ma più semplicemente linee guida utili ad abbassare il più possibile il rischio di un’aggressione e criteri orientativi pur non contemplando l’intera gamma delle possibilità di incontri uomo/orso.