PRO VITA FAMIGLIA * EUTANASIA: « IL FRIULI VENEZIA GIULIA DI FEDRIGA NON DIVENTI MORTIFERO COME IL VENETO DI ZAIA »

Eutanasia. Pro Vita Famiglia: Friuli di Fedriga non diventi mortifero come il Veneto di Zaia. «Il Friuli Venezia Giulia rischia di cadere nel baratro della morte di Stato come tragica e diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato che di fatto scavalcò il Parlamento e sta ora portando l’Italia a grandi passi verso l’eutanasia. Un piano inclinato sempre più pericoloso, che sta colpendo sempre di più le amministrazioni di centro-destra dopo quanto successo in Veneto lo scorso giugno.

Auspichiamo che il presidente Massimiliano Fedriga non segua l’esempio di Luca Zaia in Veneto, che abbraccia l’agenda di morte della sinistra e dei radicali, e non dia alcuno spazio al suicidio assistito, anzi mantenga l’impegno di intensificare le cure palliative, gli Hospice, i sostegni per i fragili, i loro familiari e i caregiver. Una politica veramente degna di uno Stato civile deve combattere le sofferenze, non uccidere il sofferente». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia in merito all’ok che la Asl ha dato alla richiesta di suicidio assistito fatta da “Anna”, affetta da sclerosi multipla..