ANP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI * SCUOLA – CORONAVIRUS: GIANNELLI, « GLI ALUNNI FINO AGLI 11 ANNI POTRANNO RIMUOVERE LA MASCHERINA IN CONDIZIONI DI DISTANZIAMENTO STATICO »

Il Presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, così commenta le decisioni prese oggi 31 agosto dal CTS: “Le raccomandazioni diffuse oggi dal CTS sono apprezzabili, in quanto hanno chiarito che l’utilizzo delle mascherine può essere adattato ad alcune circostanze, come l’indice di contagio, che si potranno riscontrare nelle varie zone”.

Prosegue Giannelli: “Un altro aspetto importante è la rilevanza riconosciuta agli aspetti pedagogici: gli alunni della primaria, fino agli 11 anni, potranno rimuovere la mascherina in condizioni di distanziamento statico e questo non potrà che favorire la loro serenità e l’apprendimento in un clima relazionale più consono alla loro età. Restano ovviamente valide le prescrizioni già comunicate e via via affinate nei mesi scorsi”.

Il Presidente conclude “Questo è un ulteriore tassello che contribuisce alla riapertura delle scuole in sicurezza, obiettivo per il quale stiamo lavorando da mesi”.