PRO VITA E FAMIGLIA * FIGLI COPPIE GAY: COGHE, « BENE LE PAROLE DEL MINISTRO PIANTEDOSI, I SINDACI RISPETTINO LA LEGGE »

08.47 - giovedì 20 aprile 2023

Figli coppie gay. Pro Vita Famiglia: Bene Piantedosi, sindaci rispettino legge. «Le parole del ministro Piantedosi sono l’ennesima conferma di quale sia la legge italiana che tutti dobbiamo rispettare. Il supremo interesse del minore è solo quello di avere una mamma e un papà e di crescere con entrambi. Le trascrizioni anagrafiche dei “figli” di coppie gay, al contrario, legittimano l’eliminazione della madre o del padre e soprattutto la pratica aberrante e disumana dell’utero in affitto. Ci aspettiamo dai sindaci in quanto pubblici ufficiali il pieno rispetto della legge italiana, anche dai “sindaci ribelli” che si sono dati appuntamento a Torino il prossimo 12 maggio, dove saremo presenti anche noi di Pro Vita & Famiglia per ribadire la necessità di tutelare i diritti di bambini, donne e famiglie». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, commentando le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il Question time alla Camera.