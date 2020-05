POLIZIA STRADALE – RIVA DEL GARDA (TN) * « DOPO UN INSEGUIMENTO DURATO 20 MINUTI ARRESTATO SULLA GARDESANA UN LADRO STRANIERO DI AUTO, AVEVA SOTTRATTO UNA AUDI A3 »

Nella serata del 08 maggio 2020, verso le ore 23.50 circa, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Riva del Garda notava transitare sulla Strada Statale 240 un’autovettura Audi A3 che procedeva verso Torbole a forte velocità e con i fari spenti. Immediatamente la pattuglia si poneva all’inseguimento e nel breve raggiungeva l’auto e, anche per mezzo dei dispositivi di allarme visivi e acustici, intimava al conducente a fermarsi. L’autista del mezzo, incurante dei chiari segnali della pattuglia, tentava di sottrarsi al controllo di polizia aumentando vistosamente velocità con una serie di manovre pericolose. A quel punto, la sala operativa, allertava le pattuglie del Commissariato di PS e dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio al fine di bloccare la corsa dell’auto.

Dopo un inseguimento durato circa 20 minuti, terminato nel territorio del Comune di Limone sul Garda, gli Agenti riuscivano a bloccare il veicolo alla cui guida si trovava un ragazzo di 19 anni, di origini straniere e residente a Riva del Garda. L’uomo, che poco prima aveva rubato l’autovettura che era parcheggiata in un piazzale privato chiuso in Riva del Garda, ammetteva i fatti riconoscendo il furto dell’auto.

In considerazione, quindi, deli reati commessi e vista la flagranza la Polizia Stradale arrestava il giovane per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza degli ordini dell’Autorità. Lo straniero, peraltro, accompagnato presso gli Uffici di Polizia, risultava non aver mai conseguito la patente di guida e pertanto venivano contestate violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 5.500 Euro oltre, ovviamente, alla sanzione di 533 euro, per non aver rispettato le limitazioni imposte del D.C.P.M. e dell’Ordinanza della Provincia Autonoma per il COVID – 19 in quanto circolava senza giustificato motivo.

Al termine della attività di polizia giudiziaria l’auto veniva riconsegnata alla proprietaria.