SILVIO BERLUSCONI * “PILLOLE PROGRAMMA“: « LE 5 PRIORITÀ DEL PAESE, TAGLIO TASSE / LOTTA ALLA BUROCRAZIA / DIMINUZIONE TEMPI PROCESSI / LAVORO PER I GIOVANI / AUMENTO PENSIONI ANZIANITÀ E INVALIDITÀ »

09.30 - venerdì 23 settembre 2022

Quali sono le 5 priorità del Paese:

1. Il taglio delle tasse con la flat tax e l’esenzione sino a 13 mila euro;

2. La lotta alla burocrazia, abolendo il regime delle autorizzazioni preventive;

3. Una giustizia giusta che rispetti la presunzione di innocenza e diminuisca i tempi dei processi portandoli a quelli che sono i tempi europei;

4. Un buon lavoro per i giovani, stabile e retribuito adeguatamente;

5. Aumento di tutte le pensioni di anzianità e di invalidità, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità. Anche alle nostre mamme e alle nostre nonne, che hanno sempre e solo lavorato in casa, per la famiglia, per i figli.