PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * INCONTRO DRAGHI – CORMANN (SEGRETARIO GENERALE OCSE): « FOCUS SU, TASSAZIONE INTERNAZIONALE E TRASFORMAZIONE DIGITALE »

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontro oggi a Palazzo Chigi il Segretario Generale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Mathias Cormann. Il colloquio si è focalizzato sulla collaborazione tra Italia e OCSE, sia in ambito bilaterale sia nel contesto della nostra Presidenza del G20, con particolare riferimento ai temi della ripresa economica globale post pandemica, della tassazione internazionale, della lotta al cambiamento climatico e della trasformazione digitale.

*

Prime Minister Draghi met today, at Palazzo Chigi, with the Secretary General of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann. The conversation has been focused on the cooperation between Italy and OECD both at bilateral level and in the context of the Italian G20 Presidency, with specific reference to the post-pandemic global economic recovery, international taxation, fight against climate change and digital transformation.