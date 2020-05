ORDINE MEDICI – ORDINE INFERMIERI – ORDINE FARMACISTI / TRENTO * ” FASE 2 ” – LETTERA A FUGATTI E SEGNANA: « NON È LA FINE EMERGENZA, MA TASSELLO IMPORTANTE LOTTA CONTRO COVID 19 »

Siamo dunque pronti ad un confronto costruttivo, ribadendo fin d’ora la nostra disponibilità ad approfondire in modo sistematico gli aspetti che potranno assicurare il miglioramento degli esiti di salute e del benessere ai cittadini, le condizioni per operare in sicurezza ai professionisti della salute e del sociale e la programmazione efficiente al sistema sanitario provinciale e ai servizi sociali territoriali e del terzo settore.

Il Trentino, in forza della sua Autonomia e delle sue ricche espressioni istituzionali pubbliche e private, può essere laboratorio per sperimentare un piano sanitario di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus unico in Italia. Garantire, anche attraverso una comunicazione trasparente, la sicurezza ai cittadini – in questo momento delicato e complesso di ripartenza anche economica – è un’occasione imperdibile per ridare al Trentino il posto che, con le sue potenzialità, si merita. Non dimenticando MAI che ogni decisione non presa o presa in ritardo ha purtroppo ricadute gravi sulla salute dei cittadini.