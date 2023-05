CORRIDOIO FERROVIARIO BRENNERO * LOTTO 3A CIRCONVALLAZIONE TRENTO: « IL 5/5 INCONTRO CON STAMPA E COMITATI CITTADINI »

19.01 - giovedì 25 maggio 2023

Incontro con la stampa al termine dell’incontro dell’Osservatorio per il bypass di Trento con i Comitati.

Il prossimo 5 giugno ad ore 17.00 l’Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti la circonvallazione ferroviaria di Trento lotto 3A incontrerà presso la sede di via Belenzani i seguenti Comitati:

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino

Comitato Rete dei Cittadini

Comitato Via Brennero

Comitato Mattarello Attiva

Al termine dell’incontro, indicativamente alle 18.30, il Coordinatore dell’Osservatorio unitamente ad alcuni componenti e collaboratori sarà disponibile a dar riscontro sull’esito dell’incontro. All’incontro sono stati invitati anche i rappresentanti dei quattro Comitati.

Il Coordinatore dell’Osservatorio

dr. Stefano Robol