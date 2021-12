FONDAZIONE METALSISTEM – ONLUS * RIVISTA “OLTRE GLI OSTACOLI“: BRIOSI, « TENERE DESTA L’ATTENZIONE SULLA DISABILITÀ, NEI SETTORI SPORT – INCLUSIONE SOCIALE – SANITÀ – ASSISTENZA »

19:30 - 10/12/2021

Nasce una nuova voce per la disabilità: Oltre gli ostacoli. La nuova iniziativa editoriale è nata da un’idea dell’imprenditore roveretano Antonello Briosi, presidente della Fondazione Metalsistem Onlus, durante le Paralimpiadi di Tokio, dove l’attenzione del mondo, attraverso giornali, radio e televisioni, era concentrata al massimo sul mondo della disabilità, clamore continuato in ottobre durante il recente Festival dello Sport di Trento. L’obiettivo è di tenere desta l’attenzione e di focalizzare la disabilità dal punto di vista sportivo, dell’inclusione sociale, sanitario e di assistenza.

Rivista sostenuta dalla Fondazione Metalsistem, già attiva con iniziative benefiche in Africa ed in Asia ed ora concentrata sul territorio roveretano e della Vallagarina, dove sostiene una ventina di piccole realtà.

Fondazione Metalsistem Onlus che ha voluto accendere un faro su una delle emergenze della nostra società lanciando un messaggio di condivisione sui temi che ruotano attorno alla disabilità a 360 gradi, con la consapevolezza della necessità che occorra parlarne non soltanto ogni 4 anni.

Di qui la concretizzazione di fare da propulsore ideale di una nuova rivista che, partendo dal territorio, possa diventare un punto di riferimento locale, nazionale ed internazionale sulla disabilità, tematica senza confini o ideologie.

Ha raccolto il testimone Giancarlo Rudari, giornalista, già caposervizio del quotidiano Trentino, direttore responsabile di Oltre gli ostacoli.

Presidente del comitato scientifico l’immunoematologo pediatra Ermanno Baldo, già primario dell’Ospedale di Rovereto, direttore clinico dell’Istituto Pio XII di Misurina ed organizzatore del centro provinciale per la fibrosi cistica. Del comitato scientifico fanno parte anche il presidente Antonello Briosi e il giornalista Rocco Cerone.

Si comincia con il numero 0, presentato questa mattina nella sede della cooperativa sociale Dal Barba a Villa Lagarina, per registrare le reazioni intanto del territorio trentino per poi proseguire l’esperimento nel corso del 2022, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nazionale per chi è meno fortunato, delle loro famiglie e di tutti i soggetti che concretamente aiutano le persone con disabilità nello sport, nel lavoro, nell’assistenza.

Spazio nel numero zero (al quale hanno collaborato Annamaria Eccli, Michele Stinghen, Colum Donnely e il fotografo Matteo Festi) a Giacomo Bertagnolli, portabandiera delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, interviste all’atleta paralimpica Martina Caironi ed al presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli, focus sull’allenatrice della nazionale di Volley per sorde Alessandra Campedelli, neo allenatrice della Nazionale di Pallavolo dell’Iran, e sui campioni di handbike di SportTeam Vallagarina ma anche attenzione all’autismo con l’approfondimento delle Cooperative sociale Dal Barba di Villa Lagarina, ai sordo-ciechi seguiti da ABC IRIFOR di Trento, Mas del Gnac di Volano e Villa Maria di Calliano; in sommario anche il barbiere degli autistici di Rovereto Christian Plotegher, neo cavaliere almerito della Repubblica, e l’app Clubhouse per sordo ciechi.

Nel corso della presentazione di Oltre gli ostacoli sono state evidenziate da parte di Briosi, Rudari, Cerone e Baldo le finalità della rivista che si pone come obiettivo quello di “superare gli ostacoli fisici, mentali e culturali legati al mondo della disabilità: abbattere le diverse barriere che, più o meno consapevolmente, si frappongono fra i cosiddetti “normodotati” e i cosiddetti “disabili”.

In che modo? Attraverso la conoscenza reciproca, raccontando il mondo delle diverse abilità, l’attività delle molte associazioni attive sul territorio, l’impegno straordinario del volontariato. Conoscere queste tante realtà e metterle in relazione tra loro siamo convinti possa aiutare a sottolineare l’aspetto dell’inclusività come elemento fondante della nostra società. Ora c’è bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti: idee, proposte e progetti sui quali lavorare tutti assieme per andare Oltre gli ostacoli”.

Alla presentazione della rivista hanno portato il loro saluto e il loro contributo Mirco Briosi (presidente Metalsistem), Rinaldo Frisinghelli (presidente Sport Team Vallagarina), Matteo Lazzizzera (vice presidente Comitato Paralimpico Trentino Alto Adige), Ferdinando Ceccato (direttore Abc Irifor), Lorenzo Minacapelli e Alessandro Pontara (della Cooperativa sociale dal Barba).