PAT * EX SANTA CHIARA DI TRENTO: « VIA LIBERA AL CONTRIBUTO DI 5 MILIONI, FINANZIATO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE »

14.18 - venerdì 21 aprile 2023

Finanziato il progetto di riqualificazione per il polo dedicato all’industria culturale e creativa. Ex Santa Chiara di Trento, via libera al contributo di 5 milioni di euro. Via libera al contributo di 5 milioni di euro dalla Provincia per la riqualificazione del complesso “Ex Santa Chiara” di via Santa Croce a Trento, destinato ad ospitare il “Polo Innovazione, cultura e impresa” come previsto dall’accordo tra Amministrazione provinciale e Comune capoluogo. La Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti ha ammesso a finanziamento, sul Fondo di sviluppo locale, il progetto per l’importo di 5.263.158,00 euro, garantendo una copertura pari al 95% per cento della spesa ammessa. L’immobile diventerà un polo di riferimento per l’industria culturale e creativa non solo della città di Trento ma dell’intero Trentino. Con la delibera approvata si dà quindi una prima attuazione agli impegni che la Giunta provinciale aveva assunto con la sottoscrizione, avvenuta nel luglio dell’anno scorso, del Protocollo di intesa tra Provincia e il Comune di Trento riguardante le indicazioni di programmazione strategica.

Ad esprimere soddisfazione il presidente Fugatti e l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti. “L’ok al finanziamento è un passaggio rilevante per passare alla fase concreta di questo progetto, che vede una forte collaborazione tra Provincia e Comune di Trento, con un’attenzione particolare alla creazione di luoghi adatti ai talenti e alle nuove energie a livello imprenditoriale, culturale e sociale” così Fugatti.

“Riqualificare gli spazi per farli vivere attraverso la creatività è una direzione di marcia importante per il Trentino, sia a livello di grandi centri che nei piccoli borghi – precisa Bisesti –. Siamo convinti che l’ex Santa Chiara a Trento saprà rigenerarsi e diventare un incubatore di idee. Un luogo fisico, adatto ad ospitare le nuove progettualità del mondo della cultura, dell’audiovisivo, dell’arte e della creatività, permettendo alle persone di incontrarsi e fare rete”.

Il “Polo Innovazione, cultura e impresa” sarà dunque dedicato allo sviluppo del sistema produttivo, culturale e creativo, integrando al proprio interno funzioni di formazione, sostegno all’imprenditorialità (incubazione e co-working), produzione e fruizione culturale (hub culturale-creativo, spazi polifunzionali, spazi formativi anche nella forma di laboratori aperti) assicurando un’effettiva integrazione delle diverse componenti.