ITA AIRWAYS * VOLI LUNGO RAGGIO: « È DEBORAH ROSSI IL PRIMO COMANDANTE DONNA, IL SUO BATTESIMO SULLA ROMA FIUMICINO – BUENOS AIRES »

17.38 - domenica 23 aprile 2023

Deborah Rossi primo Comandante donna di lungo raggio per ITA Airways. Il suo battesimo sulla Roma Fiumicino – Buenos Aires. Entrata in ITA Airways fin dalla nascita della Compagnia, Deborah Rossi ha avuto l’onore, il 16 agosto 2021, di essere il pilota ai comandi del primo volo “demo” di ITA Airways, ovvero il volo obbligatorio per ogni compagnia aerea per il conseguimento del Certificato Operatore Aereo (COA).

Il suo primo volo da Comandante sulla tratta Roma Fiumicino – Buenos Aires e porterà in volo verso tutte le destinazioni intercontinentali di ITA Airways i passeggeri operando con l’Airbus A350 e l’Airbus A330. Deborah Rossi è diventata Comandante grazie ai “Corsi Comando” di ITA Airways, pianificati dalla Compagnia già da dicembre 2021.

ITA Airways ha avviato i “Corsi Comando” per dare l’avvio ad un importante programma di formazione per diventare Comandanti di Ruolo.

I corsi di formazione di ITA Airways in questi mesi hanno rappresentato non solo una scuola di altissima professionalità per i piloti, ma, soprattutto, un’occasione unica per raggiungere l’ambito traguardo di diventare Comandante, sogno e ambizione di ogni pilota di linea, superando l’iter formativo/selettivo. Ogni “Corso Comando” di ITA Airways è stato suddiviso in diverse fasi, sia di aula che di formazione tecnica presso i simulatori di volo presenti nel centro addestramento della Compagnia, e in volo.

Gli ultimi Corsi Comando risalivano ad oltre dieci anni fa, questa rinascita per ITA Airways rappresenta un segnale concreto importante che dimostra l’attenzione dell’Azienda al personale navigante e alla sua formazione, per arrivare a ricoprire ruoli di crescente responsabilità.