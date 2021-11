PIETRO GRASSO * “ERGASTOLO OSTATIVO”: « IL CONTRASTO ALLE MAFIE È L’IMPEGNO A CUI HO DEDICATO LA MIA VITA, APPUNTAMENTO A ROMA IL 30/11 »

15:30 - 27/11/2021

Il contrasto alle mafie è l’impegno a cui ho dedicato tutta la mia vita. In questo momento, dopo le sentenze della Corte costituzionale, il Parlamento ha il dovere di intervenire sul tema della concessione dei benefici ai condannati per gravi reati, il cosiddetto “ergastolo ostativo”.

La legge che siamo chiamati a discutere è molto delicata e importante, per questo quando il segretario del Pd, Enrico Letta, mi ha invitato ad organizzare un’Agorà democratica non ho avuto dubbi e ho scelto questo tema.

Martedì 30 Novembre a partire dalle 15.00 nella sala di Palazzo Santa Chiara a Roma e in diretta Zoom , ne parleremo insieme a persone che conoscono il tema e hanno diversi punti di vista da offrire.

Sarà l’occasione per confrontarci e trovare soluzioni legislative per contemperare da un lato la difesa dei principi costituzionali, dall’altro la necessità di prevenire e contrastare la criminalità organizzata in ogni sua forma. Non intervenire, o farlo senza valutare attentamente le peculiarità del fenomeno mafioso, significa offrire una clamorosa opportunità alle organizzazioni criminali di rialzare la testa.

Interverranno, tra gli altri, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta; il presidente emerito della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo; la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone; il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni; la senatrice PD e responsabile giustizia della segreteria nazionale, Anna Rossomando; la presidente della Commissione parlamentare Antimafia della XVII Legislatura, Rosy Bindi; il Garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma ; il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo; la vice presidente dell’Unione delle Camere penali, Valentina Alberta; la coordinatrice di Ristretti Orizzonti, Ornella Favero; il direttore della Casa circondariale San Vittore; Giacinto Siciliano, il responsabile Legalità e sicurezza della Cgil nazionale; Luciano Silvestri; l’europarlamentare PD ed ex Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti ; una delegazione dei parlamentari PD nelle commissioni giustizia di Camera e Senato.

