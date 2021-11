COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * SCUOLE INFANZIA: « VERIFICA GREEN PASS, È VERO CHE MOLTI TOTEM NON FUNZIONANO PER MANCANZA DEL WI-FI? »

15:15 - 27/11/2021

Nella legge collegata alla manovra di bilancio 2022 vi è una norma concepita per allungare il calendario delle scuole dell’infanzia a tutto il mese di luglio, come già si è fatto quest’anno. Una norma che mi vede nettamente contraria.

Prima della pandemia Covid in estate le cooperative e le associazioni mettevano in campo, già da anni, centri estivi presso le strutture scolastiche, avendo un compito più ricreativo che formativo, quello che invece caratterizza la scuola dell’infanzia. Infatti quest’ultima è un luogo legato all’istruzione, all’educazione, alla formazione. Non è un servizio assistenziale, non si occupa di conciliazione e l’apertura a luglio è un abuso nei confronti delle insegnanti e anche dei bambini che in quel tempo hanno diritto di fare altro.

Mentre si discute di ciò nella scuola ci sono tanti altri problemi.

Per esempio tutto il personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) ha l’obbligo di possedere il green pass e così chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, come ad esempio i genitori.

Dopo due mesi e mezzo dall’inizio della scuola sono stati installati i totem per il controllo della certificazione. Purtroppo non dappertutto funzionano in quanto spesso non c’è il collegamento wifi nelle scuole e non si aggiornano i codici. Quindi i greenpass risultano non validi.

*

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

se sia a conoscenza che in molte scuole dell’infanzia e pare anche negli asili nido, molti totem per la verifica del green pass non funzionano perché o manca il wifi oppure perché non vengono aggiornati i codici;

se in tutte le scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado del trentino sono stati posizionati i totem per la verifica della certificazione;

quali sono le motivazioni per le quali i totem sono stati posizionati in molte scuole dopo due mesi dall’inizio dell’anno scolastico;

come nel frattempo si è verificata la validità dei green pass;

se corrisponde al vero che nelle scuole paritarie trentine non sono stati posizionati i totem per il controllo dei green pass.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde