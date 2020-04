ITALIA 1 – “ RICORDANDO MOSCA ” * « A DIECI ANNI DALLA SUA SCOMPARSA IL DOCUMENTARIO PER CELEBRARE UNO DEI GIORNALISTI PIÙ AMATI, VENERDì 3 APRILE »

Venerdì 3 aprile 2020, alle ore 23.30, Italia 1 renderà omaggio a Maurizio Mosca con un lungo estratto del documentario “Ricordando Mosca”, realizzato nel 2012 da Andrea Sanna.

Uno speciale per celebrare un grande giornalista, scomparso esattamente dieci anni fa, protagonista di programmi che hanno fatto la storia dello sport di Italia 1 come “Calciomania”, “L’appello del martedì”, “Guida al campionato” e “Controcampo”.

“Ricordando Mosca” ripercorre i migliori momenti della straordinaria carriera di uno dei volti più amati di Mediaset anche attraverso le testimonianze di chi lo conosceva bene: da Sandro Piccinini e Alberto Brandi, conduttori che ha affiancato, al critico televisivo Aldo Grasso, passando per Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter e grande amico di Mosca, Carlo Freccero, ex direttore di Italia 1, Gene Gnocchi, fino ad Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale.

Il documentario sarà visibile, nella sua versione integrale arricchita dai ricordi di altri suoi compianti colleghi come Aldo Biscardi e Gianni Mura, su www.sportmediaset.it (web, mobile, app) e su MediasetPlay.