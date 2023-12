GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * PARTNERSHIP: « CON EPQ SIGLATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE, PER FUTURO ENERGETICO SOSTENIBILE »

13.41 - venerdì 1 dicembre 2023

Gruppo Dolomiti Energia e EPQ: siglata partnership per un futuro energetico sostenibile. Dolomiti Energia Holding e i soci di EPQ, Firefly e NPV, hanno siglato un importante accordo volto all’accelerazione del percorso verso la piena integrazione di EPQ nel Gruppo Dolomiti Energia con l’obiettivo di rafforzare il cammino verso la transizione energetica e la sostenibilità previsto dal piano industriale.

Dolomiti Energia Holding ha sottoscritto con i soci di EPQ un contratto preliminare per l’acquisto di una quota pari al 67% del capitale sociale di EPQ. Il restante 33% della società è già di proprietà del Gruppo di conseguenza con il perfezionamento di questa operazione, previsto per gennaio 2024, l’intero capitale di EPQ sarà detenuto dal Gruppo Dolomiti Energia.

Contestualmente Dolomiti Energia Holding ha portato al 100% la sua quota in Dolomiti Transitions Assets, la società già in joint venture con i soci di EPQ, dedicata agli investimenti in impianti da fonti rinnovabili, comunità energetiche ed accumuli acquisendo da NPV e Firefly la quota del 33,34% posseduta da questi ultimi. Alla guida di EPQ rimarranno i soci fondatori, Alfredo Di Caro e Sarah Jane Jucker, con l’obiettivo di massimizzare lo sviluppo della società attraverso le loro consolidate competenze nel settore e le potenzialità che si potranno ottenere con le sinergie all’interno del Gruppo.

Attraverso questa operazione il Gruppo intende procedere allo sviluppo di servizi in ambito flessibilità, sistemi di autoproduzione e energy management, settori in cui EPQ è uno dei principali operatori italiani. Si tratta di un’operazione strategica in grado di rafforzare la capacità di crescita nel mercato energetico a supporto di famiglie e aziende interessate a cogliere le opportunità offerte dalla continua evoluzione tecnologica e di mercato. Un programma ambizioso che prevede un focus particolare sui servizi di flessibilità – uno degli strumenti abilitanti per garantire la sicurezza e la stabilità del sistema elettrico – destinata a diventare sempre più indispensabile in un sistema elettrico in cui incrementa sempre di più la generazione di energia da fonti rinnovabili non programmabili e sull’autoproduzione da fonte rinnovabile, in particolare sul tema delle Comunità Energetiche che è oggi di forte attualità.

Silvia Arlanch Presidente del Gruppo Dolomiti Energia ha commentato: “In linea con gli obiettivi di sostenibilità le strategie di sviluppo del Gruppo previste dal piano industriale al 2027, questa iniziativa consentirà di contribuire a migliorare l’efficienza e la flessibilità energetica del Paese. Mettere il know-how frutto di questa sinergia industriale a disposizione di aziende e persone per accompagnarli in un percorso di sostenibilità e decarbonizzazione nell’intera filiera del mercato delle rinnovabili, permette di ampliare il contributo del Gruppo alla transizione energetica e crea valore per imprese e cittadini, attraverso l’offerta di nuovi prodotti e servizi”.

Alfredo Di Caro Amministratore Delegato di EPQ:

“Il percorso di trasformazione importante che il mercato energetico sta intraprendendo apre nuove opportunità per gli operatori di mercato innovativi. L’ integrazione con il Gruppo Dolomiti ci consentirà di avere più leve per affrontare le sfide di business su cui stiamo già lavorando, valorizzando la nostra esperienza nella proposta di servizi strategici nel contesto della decarbonizzazione quali i servizi di flessibilità ed i modelli innovativi di approvvigionamento green.”