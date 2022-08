PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * VISITE ISTITUZIONALI: « IL QUESTORE IMPROTA RICEVUTO A PALAZZO TRENTINI DAL PRESIDENTE KASWALDER »

16.06 - martedì 02 agosto 2022

Il nuovo questore di Trento Maurizio Improta, ha visitato questa mattina il Presidente del Consiglio provinciale a Palazzo Trentini. Una visita di rito che è stata l’occasione per rappresentare la reciproca disponibilità alla collaborazione per il bene del territorio e dei cittadini trentini.

“Non so quanto resterò a Trento, la pensione arriverà comunque fra cinque anni” ha precisato il questore, residente a Roma e originario di Napoli, che si sta trasferendo in Trentino con la famiglia. Un rapporto proficuo e collaborativo con le istituzioni è fondamentale per permettere di combattere lo spaccio e la microcriminalità che affliggono anche il territorio trentino e garantire sicurezza e tranquillità alla comunità.

Improta ha detto di voler approfondire bene il contesto per rispondere al meglio alle esigenze locali e di intendere il lavoro a stretto contatto con la realtà, con agenti e macchine di servizio presenti costantemente a presidio delle zone maggiormente critiche.

Il Presidente del Consiglio ha ringraziato per la visita manifestando la massima disponibilità alla collaborazione e al dialogo da parte dell’istituzione rappresentata.