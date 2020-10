AGCOM * ACCORDO QUADRO: « PROPOSTA LA PROROGA DI UN ANNO TRA L’AUTORITÀ ED IL CORECOM »

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella riunione odierna, ha deliberato, considerata l’imminenza della scadenza, di proporre una proroga di un anno dell’Accordo quadro e delle Convenzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) per l’esercizio delle funzioni a questi ultimi delegate.

Tale proroga, indirizzata alle Conferenze dei Presidenti delle Regioni e delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per la prescritta intesa, è volta ad avviare un percorso di riforma che consenta, alla luce dell’evoluzione del mercato, dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni rese dai singoli Corecom, di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom, valorizzandone appieno ruolo e funzioni.