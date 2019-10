MORANDUZZO (LEGA) * CASE ITEA: « SODDISFATTO CHE IL GOVERNO NAZIONALE NON ABBIA PROMOSSO ALCUN CONTENZIOSO CONTRO LA PROVINCIA DI TRENTO »

Soddisfatto per il fatto che il Governo nazionale non abbia promosso alcun contenzioso contro la nostra Provincia. Si tratta di un’importante vittoria politica per la nostra Autonomia: grazie infatti al duro lavoro svolto dalla nostra Provincia, le Case popolari verranno date solo a chi è residente da almeno 10 anni in Italia, continuando quel percorso di cambiamento proprio iniziato a ottobre del 2018. Sono fatti e non solo promesse fumose.

La norma va a favorire tutte quelle persone che già da tempo hanno dimostrato di volersi impegnare per il bene del Trentino: questa non è una norma contro qualcuno, è semplicemente una legge di Buonsenso che premia chi vive stabilmente in Italia da anni.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere Devid Moranduzzo