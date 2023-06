PATT E PROGETTO TRENTINO * AMMINISTRATIVE: « IL NOSTRO SOSTEGNO AL CANDIDATO PRESIDENTE FUGATTI, PRONTI A DISCUTERE SUL PROGRAMMA »

19.19 - martedì 20 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PATT e Progetto Trentino, impegnati in questi giorni in un percorso di convergenza per costituire un punto di riferimento unitario per autonomisti e popolari, legato ai bisogni dei Trentini e ad una visione sostenibile della nostra terra, ribadiscono il loro sostegno al candidato presidente Maurizio Fugatti. In questo particolare momento, infatti, non si può pensare né di mettere in discussione la guida della coalizione né, tantomeno, di anteporre agli interessi della nostra terra quelli dei singoli o la tenuta degli equilibri interni.

Lo sforzo programmatico, come forze autonomiste, territoriali e popolari, è già stato compiuto ed è pronto per essere condiviso con chi metterà al centro il Trentino e la sua Autonomia; in questi giorni stiamo completando il processo di unificazione del mondo autonomista e popolare e siamo pronti a partecipare ai tavoli politici e programmatici che si creeranno per dare al Trentino una proposta credibile e all’altezza dei tempi.

In tal senso i nostri due movimenti ritengono indispensabile, per poter partecipare ai prossimo incontri, che si possa parlare di programmi con cognizione di causa solo di fronte al presidente in carica e candidato per la prossima legislatura Maurizio Fugatti, garante del percorso fin qui seguito e, soprattutto, del programma politico e amministrativo della prossima legislatura. Ce lo impongono la responsabilità dell’Autonomia e il rispetto verso tutti i Trentini, in particolare nei confronti di quelli che hanno perso la fiducia nella politica e che, in particolare da chi sta governando il Trentino, la Regione e l’Euregio, si aspettano risposte chiare e atteggiamenti affidabili.

I due movimenti auspicano che al più presto, sciolte le riserve di tutti, ci si possa trovare per costruire assieme al Presidente Fugatti la migliore visione possibile di Trentino. Mancando queste condizioni, PATT e Progetto Trentino hanno deciso di non partecipare all’incontro di coalizione previsto per oggi.

*

Simone Marchiori – Segretario politico PATT

Silvano Grisenti – Presidente di Progetto Trentino