ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA – TRENTO E TRE PARTITI * MIGRANTI: « LETTERA ALLE ISTITUZIONI,IL TRENTINO È TERRA D’ACCOGLIENZA? NOI CHIEDIAMO CHE LO SIA »

Lettera aperta inviata alla cortese attenzione del:

Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti

Commissario del Governo, Prefetto Gianfranco Bernabei

Sindaco di Trento, Franco Ianeselli

Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini e del Consiglio delle autonomie locali, Paride Gianmoena

Questore di Trento, Maurizio Improta

p.c.

Difensore Civico, Gianna Morandi

«Qui sono arrivati già tre volte uomini in divisa e ci hanno buttato via le coperte e hanno detto che qui non possiamo dormire. Io ho fatto richiesta di protezione internazionale in Questura e anche per un posto letto, ma sono in strada da 4 mesi e nessuno mi ha mai chiamato».

«Sono arrivato a Trento 2 mesi fa, ho provato a fare richiesta di asilo ma non ci sono riuscito. La Questura mi ha chiesto un domicilio, ma come faccio se non ho un alloggio? Vivo vicino al parco, sotto un ponte, quando pioveva tanto ho avuto paura. Ho fatto richiesta di posto letto ma mi hanno risposto che il dormitorio è pieno, che mi chiameranno…».

Parole chiare e vere raccolte da volontari, attivisti e operatori che, anziché sentirsi disturbati dalla presenza di persone “straniere che vagano stranite” si interrogano sul perché siano costrette a vivere per strada ricercando un luogo dove trovare cibo e calore dopo lunghissimi viaggi segnati da violenze e soprusi, il più delle volte, lungo la cosiddetta “Rotta Balcanica”.

Uomini soprattutto di origine pakistana, che hanno presentato, o stanno cercando di presentare, domanda di asilo senza trovare la giusta accoglienza ma, all’opposto, incontrando rifiuti, rinvii, impossibilità che impediscono loro di esercitare un legittimo diritto previsto dalla normativa italiana che, per loro, non viene applicata.

Dalla conoscenza “diretta e personale” che di loro abbiamo (non trattandoli da numeri) sono oltre 300 e vivono “per strada” perché è loro impedita l’entrata nel “sistema di accoglienza” che per loro non mostra nulla di accogliente: 300 esseri umani che non possono essere considerati un’emergenza sociale bensì persone titolari di un diritto loro negato. Mai a Trento si era giunti a tanto! Fino a pochi anni fa i posti nei progetti di accoglienza erano 1700, poi è stata fatta la scelta di ridurli progressivamente a 600.

Abbiamo scritto questa lettera perché non possiamo e non vogliamo girarci dall’altra parte, e quando incontriamo gli sguardi delle persone che sono costrette a vivere “in strada” vorremmo poter rispondere nei fatti che sono arrivate in un luogo di accoglienza e solidarietà. Siamo persone che credono possibile che il nostro territorio, che ha dimostrato di essere in grado di accogliere oltre 2.200 persone sfollate dall’Ucraina, possa e debba fare lo stesso anche con loro che hanno gli stessi diritti “nonostante” un diverso paese di provenienza, colore della pelle, e religione.

Noi li chiamiamo “migranti” come di fatto sono, anziché “clandestini” come li si vuol far diventare. Si tratta infatti di persone che hanno diritto a un posto di accoglienza, persone che, secondo le disposizioni di legge previste dal DL 142/2016 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), dovrebbero avere con immediatezza un posto dignitoso in cui vivere dal momento che hanno chiesto asilo o stanno tentando di farlo e sono prive di mezzi di sostentamento economico (l’art. 1 del D.Lgs. 142/2015 stabilisce che l’accesso alle misure di accoglienza deve essere garantito fin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e che le misure di accoglienza si applicano anche ai richiedenti asilo sottoposti alla procedura di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale).

Questa lettera è rivolta a coloro che, se non intendono “restare umani” e garantire la giusta dignità a tutt@, sono comunque tenuti a non incorrere nuovamente in gravi violazioni delle norme, già sanzionate in passato ad esempio dal Tribunale di Trento con ordinanza del 6 maggio 2022 RG 1397/2015.

I livelli di responsabilità non ottemperati (pare strano dover essere noi a ricordarlo), sono più di uno:

da parte del Ministero dell’Interno, che negli scorsi mesi non ha richiesto con la necessaria sollecitudine a Provincia e Commissariato del Governo il rispetto dei loro doveri istituzionali in merito all’aumento delle quote di accoglienza, tanto più che da almeno 4 anni in Trentino, non è più stato trasferito neppure un solo richiedente asilo tra quanti sono stati accolti nei centri del sud Italia dopo gli sbarchi e da parte del Commissariato che rimane silente di fronte alle richieste di accoglienza; da parte della Questura che, per “filtrare” le domande di asilo, richiede documenti non previsti dalla normativa, come il domicilio (in base all’art. 6 del DL 25/2008 “la dichiarazione di ospitalità non ha fondamento giuridico“) o il passaporto (in base all’art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE “gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale), di fatto creando ritardi ed enormi problemi nella presentazione delle istanze; da parte della PAT che non rispetta il principio di collaborazione con le altre istituzioni e non agisce di concerto con il Commissariato del Governo per individuare e aprire nuovi spazi, anche provvisori, per evitare di abbandonare esseri umani in carne ed ossa alle intemperie e al freddo sempre più intenso.

Di fronte a tale situazione crediamo sia necessario intervenire immediatamente, pena non solo il mancato rispetto della normativa ma anche la morte di qualche persona come sta già accadendo in altri territori. Per questo chiediamo di:

ripristinare la corretta procedura di accoglienza delle istanze di asilo da parte delle istituzioni preposte senza addurre una pretestuosa quota prefissata, non prevista dalla legge; individuare una dignitosa situazione abitativa per tutti i richiedenti asilo che, solo temporaneamente, potrebbe essere la Residenza Fersina; tornare progressivamente ad un sistema di accoglienza diffuso su tutto il territorio provinciale, lavorando in sinergia con le comunità locali così come è avvenuto per l’accoglienza delle persone ucraine.

Se il Trentino vuole essere effettivamente terra di accoglienza e di civile convivenza e riconoscimento del diritto ad un’esistenza dignitosa per tutt@, non può girarsi dall’altra parte.

Noi non lo facciamo e chiediamo a tutte le Istituzioni preposte di fare la loro parte, se non in nome del rispetto dell’Umanità, almeno per quello del Sistema giuridico-normativo italiano che rappresentano.

Primi firmatari (enti e collettivi)

Assemblea Antirazzista Trento

Scuola di italiano Libera La Parola Trento

Il Gioco degli Specchi APS

Deina Trentino APS

Gruppo dei volontari del progetto Avvocati per la Solidarietà

Controcultura: Spazio Aperto Be.Brecht – Trento

Ass. Il Fiore del Gojjam

Associazione Trentino con i Balcani

Trentino For Tibet

Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani di Rovereto

Consorzio Cooperative Sociali Con.Solida

Cantiere di Pace Trento

Atas onlus

Gruppo Trentino con Mimmo Lucano

Associazione Microfinanza e Sviluppo onlus

Yaku onlus

Associazione Amici dell’Etiopia ODV Terzo settore

Primi firmatari (singole persone)

P. Alex Zanotelli Missionario comboniano

Giovanni Guarini Avvocato

Maria Rosa Mura Volontaria

Alice Dal Gobbo Ricercatrice, Università di Trento

John Mpaliza Attivista per i Diritti Umani

Domenica Primerano Docente universitaria

Andrea Pradi Docente universitario

Barbara Poggio Docente universitaria

Virginia Agostiniani Docente universitaria

Carlo Bologna Medico

Francesco Filippi Storico

Massimo Fontanari vocalist Rebel Rootz

Maria Vittoria Barrella Lavoratrice dello spettacolo

Raffaele Crocco Giornalista

Walter Nicoletti Giornalista

Luisa Zanotelli Volontaria

Marco Niro Scrittore

Alessandro Tamburini Scrittore

Nicola Salvati Ingegnere

Alessandro Genovese Insegnante e scrittore

Nicola Guarino Ricercatore CNR in pensione

Jacopo Zannini Coach e Formatore

Emanuele Pastorino Attivista e agente di prossimità

Chiara Benedetti Attrice

Nicola Sordo Attore

Massimo Lazzeri Attore

Tommaso Baldo Operatore museale

Paolo Zanella Consigliere provinciale

Federico Zappini libraio e consigliere comunale Trento

Sagar Malhotra Dottorando

Emiliano Bertoldi Direttore Atas onlus

Rolando Iiriti Bibliotecario

Alberto Zanutto Ricercatore

Simona Oteri

Patrizia Antolini

Tiziana Re

Eugenio Zazzara

Lucia Bridi

Matteo Ranzi Studente universitario

Cella dipendente pubblico

Cristina Pevarello

Maria Grazia Rattin

Lorenza Erlicher

Mauro Nones

Mario Liberali

Riccardo Petroni volontario

Ornella Faes Pensionata

Francesca Piersanti Insegnante

Marianna Brugnara

Filippo a Beccara Impiegato

Chiara Gafforini

Luciana Angelini

Marcello Pasquale Artigiano

Angelini Mariuccia Impiegata

Corrado Corradini volontario

Angelina Lazzaretto

Thomas Miorin

Paolo Lazzaretto

Cristina Berlanda Artigiana

Carmen Zandonai Insegnante di religione

Paolo Andreatta

Federica Piombo

Paolo Voltolini Ex insegnante

Beatrice Taddei Saltini

Melania Tecilla

Nicoletta Nicolini

Ilaria Clara

Ginevra Gajano Saffi

Noémie Risch-Vannier Insegnante

Laura a Beccara

Cristina Di Cristina Pensionata

Giusi Campisi

Mauro Milanaccio

Monica Gadotti

Donatella Farina

Tiziano Chiogna libero professionista

Giulia Giovannini

Paola Mengarda Impiegata

Giuseppe Mariani

Tiziana Cimadom

Alessandra Decarli Insegnante

Federica Fiamingo Insegnante

Roberto Pinter

Valeria Allocati Insegnante

Adriana Paolini

Omar Gaye

Liliana baldo

Fabio Tomio Operaio edile

Rossi Claudio Pensionato

Grazia Francescatti pensionata

Luisa Pilati

Giovanna Covi Pensionata

Lorenzo Chizzola Studente

Maria Maddalena Primo

Laura Bampi Pensionata

Biagio Barbaro

Antonella Tomaselli

Bruna Frisanco

Giulia Bianchini Pensionata

Alberto Tamanini pensionato

Pietro Terzan

Patrizia Di Gloria Ex insegnante ora pensionata

Francesca Caola

Maria Prighel Educatore

Giovanna gambarota

Riccarda Chiste’ Pensionata

Giulia Gasperi Insegnante

Maria Cecilia Fedrizzi Traduttrice

Giulia Angeletti

Sofia Leonardelli

Giovanna Flor

Eliana Gruber Docente

Omar Voltolini Educatore

Gianfranco Maino

Gerri Stefani

Barbara Armellini insegnante

Noureddine esshassa

Matteo Bazzocco Impiegato

Ennio Fedrizzi

Donato Scrinzi

Roberto Simeoni

Stefano Zanella

Linda Zamboni Studentessa

Filippo Tomasi Insegnante

Adriana Tavernini

Annamaria Dal Zotto

Vigilio Valentini Pensionato

Laura Ciaghi

Valerio ferroni

Marco Baino Educatore

Rosario Frisinghelli

Vincenzo D’Andrea

Pavan Micaela

Liliana Tavernini Insegnante

Paolo Zanella

Giacomo Lenardon Educatore professionale

Giordana Gabrielli Pensionata

Chiara Aliberti Dottoranda

Cattaneo Giuliano Pensionato

Rosa Tapia

Milena Maines Pensionata

Cristina Coram Impiegata

Dario Nuzzo Educatore Professionale

Noris Nervosi Pensionata attiva

Mauro Mattedi Impiegato

Camillo nardelli

Ottavia Refatti

Marta Lucenti

Pietro Maffezzoli Operatore accoglienza

Marcellino Akonega Bakoma Operatore Sanitario.

Violetta Plotegher

Giovanni Goio Studente

Raffaela Keller Pensionata

Michele Ravanelli Infermiere

Alessandro Aliberti

Mauro Milanaccio

Alessandro Artale

Zebenay Jabe Daka

Partiti politici:

Sinistra Italiana del Trentino

Futura, partecipazione e solidarietà

Partito della Rifondazione Comunista