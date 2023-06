PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ORSI JJ4 E MJ6: « PRESENTATE SOLUZIONI ALTERNATIVE, ADESSO I GIUDICI POTRANNO AUTORIZZARE IL TRASFERIMENTO »

17.22 - martedì 20 giugno 2023

ORSI JJ4 E MJ5, PRESENTATE SOLUZIONI ALTERNATIVE: ADESSO I GIUDICI POTRANNO AUTORIZZARE IL TRASFERIMENTO. PAE: IL 27 GIUGNO NUOVA MANIFESTAZIONE DAVANTI AL TAR.

La notizia di ieri, comunicata dalle associazioni animaliste ricorrenti al Tar contro i decreti di abbattimento degli orsi pericolosi, relativa alla fattibilità del piano di trasferimento di JJ4 (ed eventualmente di MJ5 qualora fosse catturato) presso il Libearty bear Sanctuari a Zarnesti, in Romania, in un parco di 69 ettari nel quale vivono già 115 plantigradi, rappresenta un elemento fondamentale per la valutazione dei giudici amministrativi che si riuniranno il 27 giugno per decidere sul destino dei due orsi.

“Confermata la manifestazione davanti al Tar di Trento dalle 8:30 di martedì 27. Al presidio, organizzato dal Partito Animalista Europeo unitamente alle associazioni Fronte Animalista ed AVI, parteciperanno altre associazioni animaliste ma anche liberi cittadini appartenenti alla società civile in difesa di JJ4 e MJ5 e per contestare le gravi inadempienze, omissioni e negligenze dell’amministrazione Fugatti nella gestione dei grandi carnivori. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Fugatti getta benzina sul fuoco speculando sull’incidente mortale accaduto ad Andrea Papi ma le responsabilità sono imputabili unicamente a questa amministrazione. Fugatti dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Papi e rassegnare le dimissioni immediate”.

Partito Animalista Europeo