JOB (MISTO) * REPLICA A LAV ED OIPA: « LA PROPAGANDA A SUON DI DENUNCE FA MALE AI TRENTINI, CHE SI VEDONO ABBANDONÀTI IN UN MOMENTO DI EMERGENZA »

Risposta alle Associazioni Animaliste. Apprendo, ormai senza sorpresa, l’ennesima citazione del sottoscritto da parte di Associazioni Animaliste quali LAV e OIPA. Se cercare di essere trasparente e portare alla luce i fatti nonostante le criticità è una colpa allora sono colpevole di essere intervenuto in Aula a dire cosa, ahimè, sarebbe potuto succedere. Nella Storia è sempre funzionato così: il popolo, quando chi amministra compie degli errori, cerca di correggerli, talvolta tramite azioni estreme che sembrano, quantomeno all’apparenza, risolvere le citate difficoltà.

Come già detto in passato, i Trentini sono spaventati, si sentono fortemente limitati della propria libertà a causa di una situazione sfuggita di mano. A complicare ulteriormente il momento, poi, ci sono anche sterili polemiche e azioni legali portate avanti dagli Animalisti per mera presa di posizione. Questo rende ancora più difficile il ripristino della situazione e la sicurezza pubblica, che deve essere la priorità di chi governa, viene meno.

Ciò che ho detto durante una seduta del Consiglio Provinciale non è altro che il riflesso della realtà ed è per questo che lo ribadisco ora e continuerò a farlo: se la politica non si attiva, anche a causa delle continue sceneggiate da parte di Gruppi Animalisti, ecco che la gente Trentina cercherà di mettersi in sicurezza da sola. Io non sono ancora a conoscenza delle precise cause di morte dei plantigradi rinvenuti, le possibilità possono essere molte e non necessariamente attribuite all’azione dell’uomo.

Metto a conoscenza questi professionisti di orsi, però, che solo in Val di Sole, non più tardi dello scorso sabato, in un arco temporale di poche ore sono stati ben tre gli incontri ravvicinati con l’orso: due di questi a persone e l’altro un’aggressione ad un alveare. Nessun dispiacere per le povere api, le quali, mi permetto di affermare, sono una specie ben più a rischio dell’orso? Negli ultimi giorni vi sono stati asini, pecore, vitelli e non solo sventrati da orsi e lupi. Dove siete per loro? Non vi importa della sicurezza di tutti gli animali?

Ora mi chiedo come mai, oltre a citare le mie parole, nessuno di voi stia facendo nulla, se non mettere i pali tra le ruote, per risolvere questa grande difficoltà che stiamo attraversando. State preferendo una scena stile “far west” che comporta un rischio maggiore anche per le persone, piuttosto che una risoluzione regolamentata e sicura. State preferendo vedere un plantigrado abituato alla libertà in un box 6×6. State preferendo vedere le persone chiudersi in casa piuttosto che equilibrare le aree di cui il territorio dispone. State privando i bambini di giocare all’aria aperta in un parco giochi.

Siete solo di facciata, vi proclamate beniamini, ma la verità è che lasciate persone e animali, ad esclusione di orsi e lupi, esposti al pericolo.

È con questo comunicato che invito formalmente i rappresentanti delle Associazioni che hanno menzionato la mia dichiarazione nelle ultime settimane ad un incontro di persona con il sottoscritto, possibilmente nei boschi della mia Val di Sole, che più di tutte sta soffrendo e subendo il problema. Altresì ribadisco la mia determinazione ad intervenire in qualsiasi incontro e condividere sempre ciò che conosco e ciò che credo sia giusto comunicare ai cittadini. Se per voi la comunicazione vuole essere decisa da terzi o falsa, per me, invece, deve sempre essere il più trasparente possibile.

È ora (passata) di proporre soluzioni e cercare di risolvere questo grande problema, in una visione probabilmente utopica, tutti insieme. La propaganda a suon di denunce che state attuando fa male a tutti i Trentini che, dopo essere in prima linea durante ogni situazione emergenziale che riguardi l’Italia intera, si vedono ora, in un momento di emergenza, abbandonati e sbeffeggiati.

Auspicando un valido riscontro e non solo parole.

Ivano Job

Consigliere Provinciale