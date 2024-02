RAI 4 – “MIA E IL LEONE BIANCO”, STORIA DI UN’AMICIZIA SPECIALE: « IL FILM DI GILLES DE MAISTRE GIRATO “DAL VIVO” (4/2 – 21.10) »

12.27 - sabato 3 febbraio 2024

Mia vive in Sud Africa con la sua famiglia, ma soffre di solitudine e quando nell’allevamento di suo padre John, zoologo, nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco, tra Mia e Charlie nasce subito un’amicizia fortissima. Su Rai Movie, domenica 4 febbraio alle 21.10, va in onda “Mia e il leone bianco”, film diretto da Gilles de Maistre e frutto di produzione curiosa e molto complessa. Le riprese del film sono durate tre anni durante i quali la giovane attrice e il leoncino sono cresciuti insieme di fronte alla macchina da presa. L’intenzione del regista de Maistre era infatti quella di filmare sul serio l’interazione di una bambina con un leone vero, senza ricorrere a fotomontaggi o animazioni digitali.

Nel film la bambina e il cucciolo di leone condividono la quotidianità, dando non poche preoccupazioni ai genitori, convinti che il felino, una volta adulto, non saprà controllare i propri istinti predatori. Le cose si complicano quando Mia, ormai quattordicenne, scopre che il padre ha intenzione di vendere il leone. Per salvare Charlie, Mia non ha altra scelta che fuggire con lui verso una riserva naturale dove il leone sarà libero per sempre.

Nel cast Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton, Tessa Jubber, Brandon Auret.