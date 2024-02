RAI 3 – “ MI MANDA RAITRE DOMENICA “ * « GLI IMMOBILI ABUSIVI E GLI AUTOVELOX, OSPITE IL SINDACO DI FIRENZE (4/2 – 09-00) »

12.21 - sabato 3 febbraio 2024

Da nord a sud l’Italia è piena di costruzioni abusive, spesso mai terminate, che deturpano il paesaggio e possono mettere a rischio la vita delle persone. Al nord ci sono 15 case abusive ogni 100 realizzate nel rispetto delle regole, al sud sono 42 e nel 2022 nel nostro Paese le costruzioni abusive sono aumentate del 9,1%. Uno dei nodi è quello delle demolizioni: i fondi a disposizione sono pochi, dal 2004 al 2022 a fronte di circa 83.000 ordinanze di abbattimento solo il 15% di costruzioni è stato demolito e spesso chi vive in case abusive e sta addirittura pagando un mutuo non sa di vivere in una situazione di pericolo e illegalità.

È il primo argomento della puntata di “Mi manda RaiTre” in onda domenica 4 febbraio alle 9.00 su Rai 3.

A seguire, si parlerà di autovelox: si moltiplicano gli episodi in cui autovelox, semafori e anche dossi stradali vengono distrutti o divelti. L’indignazione dei cittadini aumenta soprattutto nel caso dei rilevatori di velocità, che producono introiti per più di 70 milioni di euro ogni anno. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Dario Nardella, sindaco di Firenze; Carlo Tansi, geologo CNR; Gianni Dragoni, Il sole 24 Ore; Antonio Fraschilla, La Repubblica; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera.