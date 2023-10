CAVADA (LEGA) * OPERA PUBBLICA: « BENE LA NUOVA ROTATORIA LUNGO SP48 A CAVALESE, AIUTERÀ LA VIABILITÀ »

14.13 - lunedì 9 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bene il finanziamento per l’importo di un milione di euro con fondi olimpici della rotatoria prevista a Cavalese, lungo la SP48, via Pizzegoda, via Rossini e via Lagorai. Si tratta di un’opera fortemente attesa da parte della comunità di Cavalese e che ha come valenza non solo migliorare la viabilità per gli abitanti del Paese ma anche per coloro che vi transitano. L’opera, che sorgerà vicino al futuro HUB interzonale di Cavalese, si pone all’interno di un vasto progetto di miglioramento della viabilità del sistema di trasporto a livello locale con anche il progetto del BRT in fase di realizzazione.

Questa importante opera pubblica rappresenta un esempio tangibile del nostro impegno concreto per lo sviluppo sostenibile del territorio e del sistema di trasporto locale. Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Gianluca Cavada