PD * PRIMARIE 26 FEBBRAIO: « TUTTI I SEGGI IN TRENTINO / LOCALITÀ / ELENCO COMUNI CON VOTO REMOTO / LINK PROGRAMMI CANDIDÀTI » (PER VOTARE: DOCUMENTO IDENTITÀ – TESSERA ELETTORALE – CONTRIBUTO 2 €)

05.43 - sabato 11 febbraio 2023

Si voterà domenica 26 febbraio dalle 8.00 alle 20.00. Per votare basta un documento d’identità, la tessera elettorale e un contributo di 2 €. Si vota esclusivamente nel seggio in cui rientra il proprio comune o circoscrizione di residenza.

***********************

Comunità della val di Fiemme – Comun General de Fascia

CAVALESE con Valfloriana, Capriana, Castello Molina di Fiemme, Ville di Fiemme (Daiano, Varena e Carano), Tesero

Biblioteca Comunale secondo piano, via Marconi 10

MOENA con Soraga, Sen Jan, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei

Sala Rovisi, Municipio di Moena, Piaz de Sotegrava 20

PREDAZZO con Panchià e Ziano di Fiemme

Sala Rosa del Municipio, p.zza SS. Filippo e Giacomo 3

***********************

Comunità Primiero e Vanoi

PRIMIERO – SAN MARTINO DI CASTROZZA con Imer, Mezzano, Sagron Mis, Primiero – S. Martino di Castrozza (Fiera di Primiero, Siror, Tonadico, Transacqua), Canal S. Bovo

Ex Azienda Elettrica, primo piano, via Terrabugio 18

***********************

Comunità Bassa Valsugana e Tesino

BORGO VALSUGANA con Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Bieno, Grigno, Castel Ivano, Ospedaletto, Samone, Scurelle, Castello Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino

Sala Marcellina, Municipio di Borgo, piazza Degasperi 20

***********************

Comunità della Valsugana e Bersntol

BASELGA DI PINE’ con Bedollo

Sala primo piano Ice Rink Piné, via dello Stadio 17 – Miola

CALDONAZZO con Calceranica al Lago, Altopiano della Vigolana (Bosentino, Centa S. Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro)

Sala comunale dell’ex Caseificio, via della Stazione 6

LEVICO TERME con Tenna

Sala Consiliare del Municipio, via Marconi 6

PERGINE VALSUGANA con Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, S. Orsola Terme, Vignola Falesina

Sala n.7 primo piano Centro Kairos, via Amstetten 11

***********************

Comunità della Val di Cembra

CEMBRA con Albiano, Giovo, Altavalle (Faver, Grauno, Grumes e Valda), Cembra-Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Sover

Sala piano terra della Biblioteca Comunale, Palazzo Maffei, via Bonfanti 7

***********************

Comunità della Val di Non

CLES con Bresimo, Cis, Livo, Romeno, Rumo, Sanzeno, Ville d’Anaunia (Nanno, Tassullo, Tuenno), Contà (Cunevo, Flavon e Terres)

Sala ex Caseificio, via Tiberio Claudio 6

CLOZ con Amblar-Don, Borgo d’Anaunia (Fondo, Castelfondo, Malosco), Cavareno, Dambel, Novella (Brez, Cagnò, Cloz, Romallo), Ronzone, Ruffrè-Mendola, Sarnonico

Sala Incontri, via Chini 5

TAIO con Campodenno, Denno, Sfruz, Sporminore, Ton, Predaia (Taio, Coredo, Smarano, Tres, Vervò)

Auditorium, via Barbacovi 4

***********************

Comunità della Val di Sole

PELLIZZANO con Commezzadura, Mezzana, Ossana, Vermiglio, Peio, Malè, Caldes, Cavizzana, Croviana, Dimaro-Folgarida (Dimaro e Monclassico), Rabbi, Terzolas

Sala ufficio turistico, via Nazionale 21

***********************

Comunità delle Giudicarie

PINZOLO con Caderzone, Carisolo, Giustino, Massimeno, Ragoli 1, Bocenago, Pelugo, Spiazzo, Strembo, Porte di Rendena (Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena)

Casa della Cultura e del Sociale, ex scuole elementari, via Roma 3/5

TIONE DI TRENTO con Sella Giudicarie (Bondo, Breguzzo, Lardaro, Roncone), Tre Ville (Montagne, Preore, Ragoli 2), Borgo Lares (Bolbeno e Zuclo), Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè, San Lorenzo – Dorsino, Storo, Bondone, Valdaone (Bersone, Daone, Praso), Castel Condino, Borgo Chiese (Condino, Cimego, Brione), Pieve di Bono-Prezzo

Sala riunioni Ala Nord del Municipio, secondo piano, piazza Cesare Battisti 2

***********************

Comunità Alto Garda e Ledro

ARCO

Sala Conti d’Arco, Casinò di Arco, viale delle Magnolie 9

DRO con Drena

Centro Servizi Culturali, via Battisti 14

LEDRO

Sala Maestro Nando, piazza Garibaldi 1 – Bezzecca

RIVA DEL GARDA con Tenno e Nago-Torbole

sede Circolo PD, Condominio Piemonte, viale Dante 74/d

***********************

Comunità della Vallagarina

ALA con Avio

Sede Circolo Pd, via Nuova 27

BRENTONICO

Centro culturale Brentonico, via Roberti 5/a

ISERA

Ex Scuola Elementare, primo piano, via Damiano Chiesa 1

MORI con Ronzo Chienis

Sala ex Municipio, via G. Modena 38

NOMI

Sala consiliare Municipio, piano terra, piazza Springa

ROVERETO CENTRO – NORIGLIO sezioni 1-7, 28-30 con Trambileno, Terragnolo e Vallarsa

Casa Adami, Sala Circ. 1, piano terra, piazza S. Marco 7

ROVERETO NORD sezioni 8-12, 29, con Folgaria, Lavarone e Luserna

Centro civico Brione, Sala Circ 2, secondo piano, via S. Pellico 16

ROVERETO SACCO S. GIORGIO sezioni 13-22, 23-27, 31-33

Centro Civico Fucine, Sala Circ. 3, via Leonardo da Vinci

VILLA LAGARINA con Nogaredo e Pomarolo

Ex sala lettura della Biblioteca (piano terra), via Garibaldi 4

VOLANO con Besenello e Calliano

sede Circolo Pd, via Trento 6

***********************

Comunità Rotaliana e Königsberg e Comunità della Paganella

LAVIS con Terre d’Adige (Zambana e Nave S. Rocco)

Sede circolo Pd – piazza Cesare Battisti 10

MEZZOCORONA con Roverè della Luna

Palazzo Vogtenhof, via alla Grotta

MEZZOLOMBARDO

Sala Dallabrida, via Trento 1 (parco Dallabrida)

SAN MICHELE ALL’ADIGE con Faedo

Sala Mezzena, via Roma 34

SPORMAGGIORE con Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno

Aula Magna delle Scuole elementari e Medie, via Alt Spaur 7

***********************

Trento

TN-ARGENTARIO sezioni 63-71, 97

Sala Saletta Commissioni, piano terra c/o Centro Civico, via Jülg 9 – Cognola

TN-BONDONE – SARDAGNA sezioni 77-80, 76

Sala circoscrizionale di Sopramonte, via di Revolta 4

TN-CENTRO STORICO PIEDICASTELLO sezioni 1-16, 94

Circolo Anziani La Ginestra, via A. Abondi 9

TN-GARDOLO – MEANO sezioni 84-93, 81-83, 96

Sala A. Caracristi, piazzale L. Groff 4 – Gardolo

TN-MATTARELLO sezioni 54-58

Sala Meridiana, piazza Quintilio Perini 4

TN-OLTREFERSINA sezioni 32-49

Sala Madonna Bianca, piazzale Europa 15-16

TN-POVO sezioni 59-62

Sala Multiuso, via Dallafior 3

TN-RAVINA ROMAGNANO sezioni 72-75, 95 con Aldeno, Cimone e Garniga

Sala Circoscrizione, via Val Gola 2, Ravina

TN-S.GIUSEPPE S.CHIARA sezioni 17-31

Saletta Commissioni, via Giusti angolo via Perini

TN-VILLAZZANO sezioni 50-53

Sala Civica, via Giordano 4

***********************

Comunità della Valle dei Laghi

VALLELAGHI con Madruzzo (Calavino e Lasino ), Cavedine, Vallelaghi (Padergnone, Terlago e Vezzano)

Sala consiliare del Municipio di Vezzano, via Roma 41

Primarie nazionali 26 febbraio – tutto sul voto online

Chi può votare online?

Le persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto. In Trentino chi risiede nei comuni di Castello Tesino, Sover, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Canal s. Bovo, Canazei, Caldes, Cavizzana, Rabbi, Palù del Fersina, Ragoli (sez. 1), s. Lorenzo-Dorsino, Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese.

Le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilita o malattia cronica che auto-certifichino tali condizioni.

Le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per altri impedimenti ovvero i lavoratori che nella giornata del 26 febbraio svolgano dei turni o siano in viaggio per motivi di servizio in orari che non permettono la partecipazione al voto fisico.

Come si fa?

– Ci si collega alla piattaforma (qui il LINK) https: //bit. Ly/primarieonline, ci si autentica tramite speed e si carica un documento che attesti liscrizione alle liste elettorali o che attesti il luogo di residenza

– Si versa on-line il contributo di 2 euro

– Poco prima del voto ti verra inviato un link personalizzato tramite il quale potrai esprimere il tuo voto

Attenzione. Una volta effettuata la pre-registrazione sulla piattaforma per votare online, non sarà più possibile votare presso i seggi.