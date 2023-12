PAT * ROMA – TAVOLO TECNICO: « AUTONOMIE A CONFRONTO, DOMANI FUGATTI E KOMPATSCHER DAL MINISTRO CALDEROLI »

20.29 - martedì 19 dicembre 2023

Autonomie a confronto domani con il ministro Calderoli. I presidenti Fugatti e Kompatscher ad un vertice in Via della Stamperia. Riflettori sugli statuti di autonomia della nostra Regione e delle Province di Trento e Bolzano domani a Roma in occasione di un tavolo tecnico convocato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli per avviare il confronto sulle modifiche dei rispettivi statuti alla luce della proposta avanzata dalle autonomie speciali lo scorso 3 ottobre. “Si tratta di un’occasione

– commenta il presidente Fugatti – per fare un ulteriore passo in avanti in quel percorso di ammodernamento e rafforzamento della nostra Autonomia, alla luce dei processi di riforma avviati ed in considerazione della necessità di adeguare ai tempi l’importante cornice entro la quale collocare il nostro rapportarsi con lo Stato, in tutti i campi in cui siamo chiamati ad interagire. Puntando, ovviamente a far riconoscere la validità dell’impianto autonomistico non solo per i territori interessati ma per l’interno sistema Paese