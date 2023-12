PAT * INCONTRO MARCHIORI – PRESIDENTE ITEA: « POLITICHE PER LA CASA, AL LAVORO PER DARE RISPOSTE ALLA COMUNITÀ »

18.32 - martedì 19 dicembre 2023

Casa, Marchiori incontra il presidente Itea: “Al lavoro per dare risposte alla comunità. Prima riunione fra l’assessore e Condini: “Sul tavolo le questioni aperte, dalla riqualificazione degli alloggi alle nuove opere”. Le politiche per la casa sono una delle priorità della nuova Giunta provinciale. L’esecutivo è al lavoro e oggi l’assessore competente, Simone Marchiori, ha incontrato al riguardo il presidente Michele Condini e il direttore generale di Itea spa. Sul tavolo una panoramica complessiva dell’Istituto Trentino Edilizia Abitativa, ente strumentale della Provincia autonoma di Trento che ha al suo attivo circa 10mila unità abitative, e numerose sfide aperte. “Un primo incontro di lavoro – così l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Marchiori – che è stato utile per delineare lo scenario di riferimento ma anche per entrare subito nel merito delle questioni più urgenti.

A partire ad esempio dalla riqualificazione degli alloggi sfitti, quelli cioè che necessitano di manutenzione prima di essere nuovamente offerti a chi ha diritto, per i quali è in preparazione la cosiddetta ‘gara booster’ di cui la precedente Giunta ha finanziato una prima tranche. Fino ai cantieri avviati con il Superbonus 110%, alle nuove opere, ai servizi che offre Itea che si qualifica come un presidio capillare sul territorio”.

Come precisa l’assessore, è stato inoltre avviato il confronto sulle prospettive dell’Istituto e le scelte strategiche per il futuro. “Vogliamo costruire – aggiunge Marchiori – una risposta strutturale di fronte ai nuovi bisogni sul tema abitativo della comunità trentina. Sapendo quanto la casa, soprattutto in tempi di caro-vita e caro-alloggi, sia il primo fattore di stabilità e benessere per le famiglie trentine e un fattore di sviluppo della comunità”.

Con il presidente di Itea Condini si è dunque entrati nel dettaglio delle questioni. Riguardo alle nuove opere, ad esempio, l’intervento su viale dei Tigli a Trento vedrà a breve la firma degli accordi con il Comune per l’avvio delle procedure di gara e l’esecuzione dei lavori, mentre per l’edificio “La Nave” di San Pio X, sempre nel capoluogo, si sta elaborando il nuovo documento per la gara di appalto integrato alla luce della nuova normativa sugli appalti.