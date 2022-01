ROSSI (AZIONE) * 50 ANNI SECONDO STATUTO AUTONOMIA: « IN AULO SOLO DIECI RIGHE LETTE FRETTOLOSAMENTE DA KASWALDER, SCONCERTANTE APPROCCIO DI CHI GUIDA LE ISTITUZIONI TRENTINE »

10:42 - 20/01/2022

Oggi 20 gennaio ricorrono i 50 anni dell’entrata in vigore del secondo Statuto di Autonomia. In Trentino nessuna iniziativa del Consiglio Provinciale e della Provincia. Solo una lettura di 10 righe del presidente Kaswalder, peraltro frettolosa e molto poco seguita in aula prima, dell’inizio della seduta per “Ricordare ai consiglieri….”.

In Alto Adige invece è stata programmata una seduta apposita del Consiglio provinciale, con cerimonia ed accompagnamento musicale. Iniziativa preceduta da una tavola rotonda del Presidente Arno Kompatscher con studiosi dell’autonomia.

Ho rimarcato in aula questa sconcertante approccio di chi guida le istituzioni trentine.

Una ricorrenza così importante meritava ben altra attenzione e cura. E non si dica che che nel corso dell’anno ci saranno iniziative (ci mancherebbe altro) perché il vuoto di oggi rappresenta in maniera plastica il lento -ma costante- scivolamento dell’autonomia verso una banalità ed una ordinarietà che ci porteranno a perderla.

*

Ugo Rossi

Consigliere di Azione